Actor Pablo Lyle es declarado culpable de homicidio involuntario

El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario este martes 4 de octubre por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano de 63 años.

Así lo determinó un jurado, compuesto por seis personas, en la Corte Criminal de Miami-Dade, donde se lleva a cabo el juicio contra el protagonista de exitosas telenovelas como Corazón que miente, Mi adorable maldición y La sombra del pasado.

Los hechos se remontan a inicios del 2019, cuando Lyle viajaba hacia el Aeropuerto Internacional de Miami en un automóvil conducido por su cuñado y en compañía de su familia. Al parecer, el familiar del actor realizó una maniobra peligrosa y aunque se disculpó con Hernández, este se bajó de su vehículo y comenzó a golpear las ventanas, atemorizando a los niños que viajaban en el carro.

Pablo Lyle, de 35 años, se mantiene bajo arresto domiciliario. (David Ovalle/AP)

La molestia del actor, de 35 años, fue tal que se bajó del vehículo y le propinó un manotazo al cubano, quien se golpeó contra el pavimento y murió cuatro días después en el hospital producto del golpe.

El actor pagó una multa de $5.000 y durante todo este tiempo se mantuvo en arresto domiciliario. Los abogados han insistido desde un inicio en que Lyle actuó en defensa propia y pese a que solicitaron la desestimación del caso, la solicitud fue rechazada.

“La defensa del actor, quien no ejerció su derecho a testificar en la audiencia de alegatos finales del lunes, sostuvo que Lyle actuó para protegerse y solicitó la desestimación del caso bajo la ley de defensa propia del estado de Florida. Pero la fiscal Gabriela Alfaro convenció a los miembros del jurado. En sus alegatos finales repitió las palabras que Hernández habría dicho antes de caer mortalmente al suelo: ‘Por favor, no me hagas daño’”, indicó la BBC.

De igual forma, de acuerdo con la BBC, ahora el intérprete se expone a una condena de hasta 15 años.