Viajar sola: Cuando el espíritu aventurero puede más que el miedo

En el Día Internacional de la Mujer, conversamos con la bloguera Kryssia Jinesta, quien compartió su historia de amor con los viajes y le pedimos consejos de turismo para otras chicas que, como ella, quieren viajar solas.

Algunas personas la conocen por su blog, El Viaje de la Vida, otros, porque los llevó a conocer de manera virtual o presencial algún país lejano. Desde pequeña Jinesta supo a qué se dedicaría el resto de su vida.

A días de cumplir sus 32 años, Jinesta conoce 70 países diferentes, muchos de esos viajes los realizó en compañía de su padre. No obstante, numerosas de sus aventuras también fueron en solitario.

“Los viajes han sido parte esencial de mi vida y se convirtieron en una pasión para mí. Mi papá siempre los ha enseñado que la vida es un viaje y que tenemos que aprovecharlo, por eso mi blog se llama así”, comentó Jinesta. “El mundo es enorme y tenemos muchas cosas por descubrir”, agregó.

La mujer, que está casada y es madre de un niño de tres años, contó que siempre fue muy independiente y que gracias a eso sus padres le dieron la posibilidad de ir como estudiante de intercambio a Australia, cuando tenía 17 años.

“Eso me permitió ver la realidad de otro lugar del mundo y hubo un antes y un después de esa experiencia. Eso me ayudó mucho con el tema de sentirme segura conmigo misma y a disfrutar mis espacios sola”, mencionó.

‘Hay lugares peligrosos, pero eso no nos corta las alas’ Copiado!

Respecto a la construcción social de que la mujer necesita estar acompañada para viajar, Jinesta aclaró que sí hay lugares peligrosos a los que ella evita viajar, pero que eso no “nos tiene que cortar las alas para salir y tener experiencias”.

“Existen lugares a los que no me expondría, pero el hecho de no tener una amiga con quien viajar, no quiere decir que usted no va a poder viajar. Hay países en los que van a estar seguras, pero hay países en los que no, por eso recomiendo hacer una investigación previa de los lugares que van a visitar”, dijo la bloguera.

Sorprendida, la creadora de contenido aseguró que la mayoría de grupos de viajes que lidera están conformados por mujeres, pues —según dijo— la mujer por naturaleza tiene un “chip de que queremos pasear y salir sin que nos importe nada”.

“He llevado señoras que incluso están casadas y al esposo no les gusta viajar, entonces dicen: ‘bueno a él no le gusta, yo me voy’ (...). Por naturaleza las mujeres somos viajeras y nos gusta la aventura”, aseguró.

¿Miedo a viajar sola? La bloguera, Kryssia Jinesta, aclaró que sí hay lugares peligrosos que ella evita pero eso no le 'corta las alas'. (Tomada de Instagram)

Una mala experiencia no la traumó Copiado!

En uno de sus viajes a París, Francia, Jinesta caminó por los alrededores de la Torre Eiffel sola, ya lo había hecho antes, por lo que no pensó que pasaría algo malo. Ya era de noche, por lo que no había tanta gente.

“Quería tomar unas fotos y cuando ya estaba un poco alejada de la Torre empecé a sentir que alguien me seguía, no me lo estaba imaginando, un hombre me estaba siguiendo. Dije ‘ok, tengo que poner aquí un plan de acción’”, recordó.

En ese momento, Jinesta envió su ubicación en tiempo real a su esposo, quien estaba en Costa Rica y le informó que la seguía un sujeto. “Traté de irme caminando por el área donde hubiera más personas y llegué a la Torre Eiffel, y entré a donde hay un control de seguridad”, relató.

Además del equipaje y lo esencial para viajar, Jinesta aseguró que para pasear solas las mujeres deben tener también “un pequeño grado de malicia”, pues no todas las personas son buenas y no todos van a querer ayudar. “Esa experiencia que me pasó no me traumó porque igual sigo viajando y caminado sola, pero obviamente soy precavida”, aseguró.

LEA MÁS: Yuliana Salazar, la tiktoker que derriba los tabúes sobre las personas con discapacidad física

Respeto hacia las culturas Copiado!

Cuestionada si fue minimizada en alguno de los viajes, Jinesta respondió que sí, pero aseveró que muchas veces se debe a la diferencia cultural.

“Cuando usted es viajero y va a un país, debe acoplarse a la cultura de ese país; usted no puede pretender cambiar comportamientos o reglas de esos lugares”, enfatizó Jinesta.

De acuerdo con la viajera, esto no quiere decir que las mujeres deban taparse pero sí utilizar ropa más acorde con la cultura del lugar.

Otro de los choques culturales que la bloguera evidenció es cuando llega a un destino de esos países musulmanes, mientras lidera un grupo turístico, y no la toman en cuenta por ser mujer. “A los hombres les cuesta llegar a preguntarme y tratan de imponer las cosas, le hablan de una vez a los hombres por cultura. No me afecta porque sé que esa es su cultura, pero uno lo siente”, añadió.

Consejos para viajar sola Copiado!

En la entrevista, la viajera compartió varios consejos para las mujeres que quieren viajar solas:

1. Investigar y planificar los lugares que quieren conocer, para no tener que improvisar.

2. Tener un plan a, b y c en todas las situaciones.

3. No confiar en las demás personas y tener malicia.

4. Tener un seguro de viaje, pues en cualquier momento puede presentarse algún imprevisto.

5. Disfrutar y no privarse de ciertas experiencias por miedo.

La influenciadora también recomendó a las mujeres que quieren viajar solas “guardar los miedos en una cajita” y en caso de sentir mucho temor, buscar destinos cerca y escalar poco a poco a países más alejados. “Si del todo les da pánico irse solas, pueden empezar con un grupo, que aunque van solas, van acompañadas”, sugirió.

Jinesta recomendó que “hagan oídos sordos” a los malos comentarios. “Si es algo que sus corazón les dice, ustedes no tienen porqué pensar en qué van a decir los demás, nadie les va a pagar el viaje, nadie va a poder experimentar por ustedes eso”, concluyó.