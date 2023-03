Yuliana Salazar, la tiktoker que derriba los tabúes sobre las personas con discapacidad física

En mayo del 2022 conocimos la historia de Yuliana Salazar , una tiktoker de 30 años que pese a su parálisis cerebral, logra hacer todo lo que se propone, desde conducir su vehículo, hasta maquillarse como toda una profesional.

Este Día Internacional de la Mujer , La Nación conversó nuevamente con ella, pues en el último año su comunidad en Internet no dejó de crecer y ya alcanzó los 336.000 seguidores en TikTok, plataforma donde suele compartir su vida cotidiana y aprovecha para educar sobre su condición.

“Nací con una asfixia prenatal, tuve una complicación que fue a causa de una falta de oxígeno, entonces por ende tuve una discapacidad física”, explicó la joven, quien agregó que desde pequeña asiste a terapia física y de lenguaje.

Contra los pronósticos de los médicos, la joven logró caminar sin ayuda y llevar una vida completamente normal, incluso es fanática del crossfit y al deporte de alta intensidad. Oriunda de Sarchí, pero nacida en Miami, Estados Unidos, Salazar vive en Costa Rica desde hace 15 años.

Aquí terminó su colegio e incluso fue a la universidad, donde estudió animación digital y efectos visuales. “Siempre he sido muy independiente, si me dicen que no puedo yo sigo. Soy muy terca, muy ambiciosa”, comentó.

Yuli logró caminar sin ayuda y llevar una vida completamente normal. (Tomada de Instagram: @yulis20)

Doble de esfuerzo

Para la joven, el ser mujer y tener una discapacidad física implica el doble de esfuerzo para alcanzar sus objetivos; sin embargo, nunca se dejó llevar por los miedos o comentarios negativos.

“Como toda sociedad machista, siendo mujer con discapacidad física es el doble trabajo, el doble esfuerzo para llegar donde uno quiere, es cuestión de no limitarse mentalmente”, mencionó Salazar. “Siento que la limitación es mental, no física”, agregó.

En este empoderamiento tuvo que ver mucho su familia —que desde niña la formó para que se convirtiera en la mujer independiente que es hoy— pero además su comunidad y sus seguidores, pues según dijo, recibe más comentarios positivos que negativos.

Respecto a los detractores, aseguró que se trata más que todo de gente que no está informada sobre la discapacidad física. “Falta mucha educación acerca de lo que puede y no puede hacer una chica con discapacidad física”, aseveró.

El contenido de Salazar gira en torno a los tabúes que existen sobre las personas con una discapacidad física. De hecho, su video más visto en TikTok acumula 14,3 millones de visualizaciones y 2 millones de “me gustas”. En el audiovisual la joven muestra que puede maquillarse perfectamente teniendo parálisis cerebral.

El contenido de la joven inspira a muchas personas y eso se puede constatar en los comentarios que dejan los internautas en sus videos. “Yo empecé en redes así como en maquillaje y porque me gusta y me encanta. Nunca fue mi motivo inspirar a la gente, en mi cabeza no estaba eso, pero claramente dejo esa semilla de inspiración en las chicas y en los chicos también”, comentó.

Limitación es mental y no física

Respecto a esa inspiración que Salazar siembra en las personas, la joven aseguró que se origina porque las personas no están acostumbradas a ver una persona con parálisis cerebral en redes.

“El tener una discapacidad física no nos hace menos atractivos o capaces de algo amoroso, siento que hay mucho tabú acerca de eso, de la sexualidad en mujeres y más que todo en chicas como yo, que tienen una discapacidad física”, enfatizó.

El “atreverse” a romper estos estigmas vino acompañado de una mentalidad positiva y consciente de que puede lograr lo que se propone. “La limitación física no existe, sino la limitación mental”, aseguró Salazar, quien explicó que hay personas que tienen todas las capacidades físicas para salir adelante, pero se limitan mentalmente.

Finalmente, a este tipo de gente, la creadora de contenido les recomendó hacer lo que les gusta, así les cueste un poco más que a los demás. Para eso dio su ejemplo con la licencia de conducir, pues recordó que hizo la prueba tres veces, pero que nunca se dio por vencida.

“Hay gente que a la primera ya se rinden y ya se van y no llegan a la meta. La idea es llegar a la meta, sea que le tome mucho tiempo, o que le cueste más, pero la cuestión es siempre llegar a la meta”, concluyó.