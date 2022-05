‘Decían que con parálisis cerebral no podría caminar, ni hablar, ni maquillarme. Se equivocaron’

TikToker con parálisis cerebral educa sobre su condición Yuliana Salazar, de 30 años, es una costarricense que causa sensación en TikTok.

Yuliana Salazar Arias ha logrado todo lo que se ha propuesto: desde poder caminar hasta conducir su propio vehículo. Cuando nació sufrió parálisis cerebral infantil y desde entonces muchos pronósticos advertían a su madre, doña Giselle Arias, de que su hija tendría una vida distinta debido a la discapacidad física: no podría caminar, ni hablar, ni tampoco escuchar. La mamá no lo aceptaba, ella creía en que su hija podría conseguir todo lo que quisiera.

Conforme iba creciendo, Yuliana fue quien se aferró a la idea de lograr sus metas. En su casa nunca la condicionaron, la trataron como lo que es: una integrante más de la familia con el mismo amor y responsabilidades que sus dos hermanos.

Hoy Yuliana, vecina de Sarchí, tiene 30 años, sacó un técnico en animación digital y además cuenta con el emprendimiento Magic Bloom, en el que vende llaveros de resina. Recientemente su nombre y su voz son más conocidos. Personas que se la topan en la calle la reconocen: ¡Es la muchacha de TikTok!

Con sus videos y contenido, Yuliana Salazar quiere conscientizar a la sociedad sobre el trato que a veces tienen con las personas con discapacidad, a quienes ven "como seres especiales o con enfermedad cuando lo que tienen es una condición". Foto: Cortesía

***

Desde febrero, Yuliana Salazar comparte mucho de su día a día en TikTok, red social en la que es seguida por 130.000 personas y en la que ha conseguido hasta 1.6 millones de ‘Me gustas’ en uno de sus sus videos y casi 11 millones de reproducciones en la misma grabación, en la que se realiza un maquillaje completo.

En esta plataforma, la chica simplemente muestra la naturaleza de su cotidianidad, su vida normal; sin embargo, cada video ha significado motivación para muchas personas. Sin planearlo, solamente siendo ella misma, Yuliana inspira.

Gracias a su contenido, en el que muestra como una persona con parálisis cerebral infantil y discapacidad motora puede realizar todo tipo de actividades, las nuevas generaciones la ven como alguien admirable y no la encasillan en el “pobrecita”.

“El otro día me topé a una chiquita y me dice: ‘-Usted es la muchacha de TikTok-. Me pareció lindo que desde pequeña tenga esa inspiración y entienda de que alguien con discapacidad pude hacer muchas cosas y ella también. A mí no me ven con lástima, sino como ejemplo y esa es mi meta: que no me tengan lástima. En general la gente grande me ve como una chiquita, piensan ‘que pobrecita’; ahora hay personas que desde pequeñas y jóvenes cambian de mentalidad hacia la gente con discapacidad. Eso es super chiva”.

Desde niña, Yuliana Salazar se propuso dos metas: aprender a caminar y a manejar carro. Hace cuatro años tiene la licencia.

En el video antes mencionado y el que ha tenido un tremendo alcance, Yuliana aparece aplicándose base, corrector, rubor, contornos, sombras, labial y más. Su bien logrado maquillaje llama la atención en tiempos en los que no dejamos de ver tutoriales. La grabación cuenta con millones reproducciones que representan unas seis veces la cantidad de ‘Me gustas’, quizá porque las personas primero ven el tutorial y luego leen el mensaje de la chica.

“Cuando decían que con parálisis cerebral no podía caminar, hablar, ser independiente, maquillarme sola: todos se equivocaron”, se lee.

A través de videos con las canciones de moda o los challenges (retos) virales de TikTok, Yuliana se ha convertido en una persona que educa a una sociedad que aprende, poco a poco, a ser más inclusiva y respetuosa con las personas con discapacidad. Hay contenidos en los que ella aparece hablando de su condición y explicando a sus seguidores que no es una enfermedad y que ella “no es una persona especial”.

“¿Qué es una parálisis cerebral? Mucha gente no lo sabe o no lo ha escuchado, yo les voy a explicar un poquito lo que pasó en mi caso. Una parálisis cerebral es una lesión cerebral que pasa durante el embarazo, durante el parto o después. En mi caso fue durante el parto. Cada caso es diferente.

“Depende mucho de la lesión cerebral de cada caso. Si es muy severa se refleja la parálisis cerebral, en mi caso no fue tan severa, bueno sí lo es pero me he recuperado mucho. Una parálisis cerebral no es una enfermedad. La gente se confunde. Tampoco es un síndrome, es una lesión cerebral: no estoy enferma. Mucha gente me dice que ojalá que me cure. La parálisis es diferente a una enfermedad”, explica en un video que obtuvo 12.000 ‘Me gusta’ y 114.000 reproducciones.

Parte del contenido de Yuliana incluye videos manejando, preparándose el desayuno y hasta dando consejos de outfits (atuendos) para usar en actividades como el festival de música Picnic. Todo lo hace desde lo que para ella es la cotidianidad.

Yuliana Salazar es amante de los viajes y paseos. Desde siempre, su familia la empoderó y la educó haciéndole saber que ella era capaz de lograr lo que quisiera. Foto: Cortesía

[ En un carro de 1987 y con una prótesis, Jorge es un repartidor cinco estrellas ]

Una misión

La parálisis cerebral infantil de Yuliana derivó de una complicación en el parto, a ella le faltó oxígeno. Resalta que cada caso es distinto y que en el suyo recibió terapia desde que era una bebé. La confianza de su madre en ella y sus propios deseos de lograr lo que quería, hicieron que la hoy creadora de contenido desafiara y venciera pronósticos: pudo caminar a los siete años.

Todo fue parte de un proceso: fue usuaria de silla de ruedas, utilizó andadera y finalmente consiguió caminar. Ha sido paciente en cada etapa. Ahora mismo, según deja ver, quiere mejorar su coordinación a la hora de bailar.

“Mi familia nunca me vio diferente. Nunca me trataron diferente, todo ha sido igual. Me enseñaron la independencia y la responsabilidad. Ha sido parejo. Nunca me he limitado a la discapacidad. Nunca digo que no puedo y eso tiene mucho que ver con mi forma de ser”.

Yuliana reitera que las personas la ven como un ejemplo cuando ella simplemente vive con normalidad sus días. “Seguir adelante es super natural para mí. Sé que para la gente lo que hago es como una inspiración. Mis amigos no me ven como alguien con discapacidad. Me ven como Yuli y ya”, dice.

Justamente fue su amiga, Susana Rojas, quien la motivó a que abriera su cuenta de TikTok. Al inicio Yuliana lo dudó, ya que le parecía que esa plataforma era solo para hacer bailes, pero su amiga le mencionó que allí también podía mostrar cómo se maquillaba.

La costarricense Yuliana Salzar, de 30 años, es una sensación en TikTok. Foto: Cortesía

Toda la técnica que Yuliana muestra cuando se maquilla la ha aprendido viendo videos en Youtube.

“Esto ha sido practicar y practicar. No soy muy experta, me cuesta pero logro hacerlo. Me cuestan los ojos y pestañas por mi discapacidad: la motora fina me cuesta, pero lo logro.

“Así ha sido siempre. Desde chiquitita me propuse manejar, entonces mi papá me enseñó. Manejo hace cuatro años”, confió Yuliana, quien es una fanática del gimnasio.

“Voy hace cinco años. Por mi discapacidad física tengo que estar siempre en terapias o en ejercicios o así. Entré al gimnasio y hago crossfit. Me gustó y me quedé ahí”, añadió.

El reconocimiento

Yuliana está experimentando un reconocimiento que nunca buscó. “Es muy loco tener tantos comentarios bonitos de la gente y así tan rápido. Fue hace poco que abrí mi TikTok, fue en febrero que empecé”, dijo.

Ser considerada como una persona inspiradora, un modelo a seguir y sobre todo, educar sobre la parálisis cerebral, motiva a Yuliana a continuar haciendo sus videos y dar sus mensajes. Su propósito es claro.

“Me dan ganas de seguir haciéndolo para que mamás o gente con discapacidad vean que sí se puede y que nada los detenga para salir adelante. La respuesta de las personas es una motivación para seguir haciéndolo”, contó.

Semanas atrás, Yuliana andaba en un centro comercial y pudo experimentar lo que es que lleguen a saludarla y le pidan permiso para tomarse fotos con ella. Cada vez es una TikToker más reconocida. Ella no buscó ser figura, solamente quería compartir, como la mayoría de usuarios, un poco de su vida.

“Mi propósito es quitar el tabú que hay con las personas con discapacidad física, más que todo alrededor de las mujeres. Algunas mujeres con discapacidad son vistas de manera diferente. Es importante que los hombres se quiten el tabú y dejen de considerarnos ‘pobrecitas’”, agregó.

En los mensajes que llegan a su Instagram y en comentarios de sus videos sobresalen los halagos.

Por ahora, Yuliana tiene la aspiración de que con su contenido se vayan erradicando estigmas alrededor de las personas con discapacidad física. Además, como mujer con una condición de parálisis cerebral, espera que sus congéneres tengan mayor aceptación social y que se abran más puertas laborales.

Además de estos propósitos, Yuliana desea continuar viajando. Gracias a su emprendimiento tiene fuentes de ingresos que le permiten independencia. Además de vender los llaveros por Instagram, también lo hace en un par de tiendas en La Fortuna de San Carlos y en el cantón josefino de Santa Ana.

Captura de pantalla del video en el que, Yuliana Salazar, aparece maquillándose y contando todo lo que le dijeron que no podía hacer y que por supuesto logró. Foto: Captura de pantalla

“Nunca se rendía”

Giselle Arias, de 59 años, es la mamá de Yuliana. Ella recordó que los pronósticos para su hija “no eran tan buenos”. A ella le decían que la niña no lograría mucho

“Ella fue evolucionando, empezó con terapias. En estos 30 años, ha sido un proceso intenso. Las cosas no se dieron de la noche a la mañana.

“Ella nunca se rendía ni la dejábamos hacerlo. Yo le decía: ‘Mami no va a estar siempre’. Ella tenía que valerse por sí misma”, mencionó Arias, quien dice que luego del nacimiento de Yuliana le dieron otra noticia desalentadora, pues le advirtieron que aparentemente no podría volver a ser madre. Sin embargo, pocos años después nació su hijo Sebastián, el hermano menor de Yuli.

“La llegada de él le ayudó a ella. Ella empezó a imitar lo que él hacía. Siempre ha tenido mucha fuerza de voluntad. Nunca la visualicé pasando sus días en silla de ruedas, ni la imaginé sin lograr sus metas. Como mamá nunca la vi con discapacidad.

“No visualicé eso. Se me quitó de la mente (lo que decían los doctores). Mi meta era que caminara. Después se fueron dando cosas: en la escuela quería irse sola, irse con un grupo de chiquitos, quería ir a escuela regular, quería tener amigos, participar. En el colegio pasó igual, hubo peros, pues cuando ven personas con discapacidad piensan que es alguien pobrecito, que no puede.

“Creen que si tienen una discapacidad física también la tienen mental. Yo siempre luchaba por eso, para que recibiera educación como los demás, tenía que aprender porque eso le iba a ayudar”, explicó la madre.

Giselle Arias dice sentirse orgullosa y feliz porque Yuliana logró (y logra) todo lo que se ha propuesto. La determinación y perseverancia han sido sus aliadas para todo y la muestra de esto son sus maquillajes con millones de vistas en TikTok.