Tres balletistas costarricenses bailarán en montaje de ‘El Cascanueces’ en Nueva York

Tres bailarinas de ballet costarricenses formarán parte del elenco del Nortwalk Metropolitan Youth Ballet, del estado de Connecticut, academia estadounidense que presentará una versión especial de El Cascanueces, en Nueva York, el próximo 10 y 11 de diciembre.

Se trata de Elisa Hunt, Carolina Morice y Camila Acuña, adolescentes entre los 12 y los 16 años que forman parte de la escuela de ballet BDS y quienes audicionaron vía Zoom para poder ser parte del montaje que se presentará en el Westport Country Playhouse.

“Para nosotros es un gran orgullo que cuatro chicas puedan ir y participar allá. Ellas se han estado preparando desde hace varias semanas atrás y se han estado aprendiendo coreografías que les han mandado de allá por video”, explicó Carolina Obregón, directora de la academia.

Carolina Morise, Elisa Hunt y Camila Acuña fueron seleccionadas dentro de ocho baletistas costarricenses que audicionaron. (Cortesía)

Las tres adolescentes viajaron a Nueva York a finales de noviembre para comenzar los ensayos presenciales antes de que arranque la temporada 2022 de El Cascanueces. Una cuarta baletista costarricense (Paulina Retana) también fue seleccionada para ser parte del espectáculo, sin embargo, de último momento no pudo viajar.

Este espectáculo también contará con baletistas de Estados Unidos y Ecuador, por lo que Obregón ve el espectáculo como una oportunidad para que las bailarinas costarricenses nutran su conocimiento.

“Para ellas va a ser una experiencia muy enriquecedora. Además, creo que estamos demostrando que en Costa Rica hay suficiente talento, porque a veces se piensa que somos un país de tercer mundo y que sí, que hacemos ballet, pero que no estamos al nivel de otros países... realmente eso no es cierto: aquí está todo el talento y existe la materia prima para que los bailarines tengan perfectamente el nivel de otros países y puedan alcanzar sus metas”, añadió.

Victoria Arrea, la bailarina tica que dejó el país a los 14 años en pos de su sueño y lo alcanzó

Para este espectáculo audicionaron un total de ocho bailarinas ticas, sin embargo, solamente la mitad fueron las que lograron un cupo para el show. Tal como se mencionó con anterioridad, la cuarta tica elegida no pudo viajar al evento.

Las bailarinas Copiado!

Elisa Hunt

Edad: 14 años

Practica ballet desde los tres años

“Va a ser una experiencia increíble... es que viajar a otro país para presentar un Cascanueces es una oportunidad que no todos tienen, entonces creo que va a ser muy lindo. Es una primera oportunidad muy grande, muy chiva. Mis papás me apoyan y saben que esto me gusta y eso es demasiado importante para mí”.

Esta es la primera vez que Elisa Hunt viaja a Nueva York. Ahora lo hará, muy emocionada, para demostrar su talento como bailarina. (Jose Cordero)

Carolina Morice

Edad: 13 años

Practica ballet desde los dos años

“El ballet es parte de mí, ha estado en mi vida desde que tengo memoria y esto es lo que me apasiona. Entonces, ir a bailar El Cascanueces afuera de Costa Rica es un paso más en mi carrera como bailarina, es una oportunidad para entrar al ámbito profesional, porque es la primera vez que puedo bailar afuera”.

Carolina Morice fue aceptada en la Idywild Arts Academy, de California, donde continuará con sus estudios académicos y, a su vez, se preparará como balletista. (Jose Cordero)

Camila Acuña

Edad: 12 años

Practica ballet desde los seis años.

“Para mí es una experiencia muy especial y contar con el apoyo de mis papás y de mis profesoras hace que la experiencia sea aún más increíble. Yo la verdad no esperaba ser seleccionada, hasta que en serio recibí el mensaje de aceptación y eso me hizo muy feliz”.