“Irme de mi país para entrenarme en una de las escuelas más importantes del mundo, dejar a mi familia y a mis amigas acá, fueron los sacrificios más grandes. He tenido que crecer muy rápido porque la carrera de bailarina no es la más larga y ahorita es el tiempo para estar bailando lo más posible porque ya después de un rato cuando mi cuerpo no quiera más, no se va a poder bailar”, señala.