Es cierto. Han pasado siete años desde que me fui de Costa Rica y ahora que tengo la oportunidad de regresar puedo ser parte de su propia compañía. Yo veo un gran crecimiento en el ballet de nuestro país, a pesar de que no he tenido la oportunidad de bailar mucho con ellos. La creación de la compañía es una muestra del talento que hay en Costa Rica y en donde los nuevos bailarines pueden aspirar a desarrollarse.