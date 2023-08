Taika Waititi, director de las últimas dos películas de ‘Thor’, habla de cómo sería una nueva entrega

Taika Waititi, el director detrás de Thor: Ragnarok y el próximo Thor: Amor y Trueno, respondió a las consultas sobre su visión para una nueva entrega cinematográfica del icónico héroe. En sus afirmaciones, Waititi ha dejado en claro su intención de someter al personaje a desafíos aún mayores y de mantener un estándar elevado en cuanto a la presentación de los antagonistas. El director ha asegurado que no presentará un villano menos formidable que Hela, la imponente hermana del dios del trueno.

Las interrogantes dirigidas a Waititi surgieron en contexto de las declaraciones recientes de Chris Hemsworth para Entertainment Weekly. En estas declaraciones, Hemsworth no descarta la posibilidad de asumir nuevamente el papel de Thor en futuras películas. Aunque tampoco ha dado indicios concretos de estar completamente convencido de volver a dar vida a Thor en una quinta película.

La combinación de los comentarios del director y del protagonista ha generado un palpable entusiasmo en los seguidores del universo cinematográfico de Marvel, quienes anticipan con emoción las próximas aventuras del querido personaje.

“¿Cuáles quedan por afrontar para este personaje? Debe ser algo que refleje la continuación de su evolución, manteniendo su carácter divertido y enfrentándolo a desafíos que lo ayuden a crecer a medida que supera los obstáculos”.

“Considero que no podemos introducir a un villano menos poderoso que Hela. Creo que deberíamos partir de ese punto y añadir una amenaza aún más extraordinaria”, expresó Waititi.

Cate Blanchett es la talentosa actriz detrás de la interpretación de Hela, quien asume el papel de antagonista en Thor: Ragnarok. A través de sus acciones, Hela desencadena la catastrófica destrucción de Asgard, marcando un punto crucial en la trama.

Avanzando en la conversación, el cineasta profundiza en las posibilidades de futuros antagonistas para el superhéroe. Waititi sugiere que estaría dispuesto a presentar en pantalla bestias aún más exóticas y extravagantes, así como monstruos y alienígenas. Es evidente que en las películas de Thor se encuentra un componente de entretenimiento ligado a su carácter informal y desenfadado, que espera mantener en futuras entregas.

Aunque una quinta película de la saga aún no ha sido confirmada oficialmente, Taika Waititi comparte algunos aspectos que le gustaría explorar en una potencial nueva entrega centrada en el Vengador.

“Las conversaciones siempre están presentes, pero antes de formalizar cualquier proyecto, se generan debates creativos. Sin embargo, de manera oficial, no hay plan en marcha. No deseo llegar al punto en que el público se sienta cansado y muestre desinterés al verme en la piel de Thor (…). No obstante, me emocionaría reinventar el personaje en varias ocasiones más”, comentó Hemsworth a Entertainment Weekly en su edición de junio.

El Thor interpretado por Hemsworth es un pilar fundamental en el universo de Marvel. A diferencia de Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes se despidieron de Iron Man y el Capitán América respectivamente.

