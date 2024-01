‘Prisionera del lente’: un ‘thriller’ a la tica sobre los riesgos de buscar fama en redes sociales

Esta semana, la cartelera de cine ha recibido en salas un thriller cocinado por talento costarricense y reforzado con actores internacionales. Se trata de Prisionera del Lente, un drama que pretende reflexionar sobre los peligros derivados de las redes sociales.

Desde el pasado 25 de enero, el filme dirigido por el argentino Rodrigo Tannure quiere sorprender a la cinefilia tica con una una trama reflexiva, pero entretenida. “Queremos que la película tenga lo mejor de ambos sentidos; que le deje algo a la gente, pero que también se emocionen y el filme les resulte agradable”, adelanta el cineasta sudamericano quien previamente dirigió en nuestro país el filme Aunque no sea conmigo (2022).

“Ahora estamos deseosos de mostrarle una historia hecha con ganas y con el propósito de poner en perspectiva cómo usamos el internet y los cuidados que debemos tener”, agrega Tannure.

Prisionera del lente (Cortesía)

Mensaje necesario

Prisionera del lente presenta la historia de Elena (quien es interpretada por Gaby Borges), una joven que, fascinada por la posibilidad de convertirse en modelo, acepta una oferta de sesión de fotos que cambiará su vida para siempre.

La intriga se desata cuando la protagonista comienza a cuestionar las verdaderas intenciones del supuesto fotógrafo que la ha contactado, pues este ha orquestado un oscuro plan para aprovecharse de ella. A partir de allí comienzan una serie de giros, suspenso y sorpresas.

El director Rodrigo Tannure, la actriz Gaby Borges y el productor Héctor Alfaro, revelaron las emociones detrás de la película. “Es un filme tremendamente necesario en estos tiempos”, adelanta Alfaro.

Para él es importante que la cinta pueda tener varias semanas en cartelera pues confía en el valor de su historia. De hecho la película fue parte del Marché du Film (el mercado cinematográfico) del Festival de Cine de Cannes en el 2023, lo cual es para el productor una prueba de que hay una importancia en darle el mayor alcance posible.

La actriz Gaby Borges posa en la alfombra roja de la premier de 'Prisionera del lente', en Costa Rica. El filme se estrenó mundialmente en un evento paralelo del Festival de Cannes en el 2023. (Jorge Navarro para La Nación)

“No se trata de demonizar lo que significan las redes sociales. El internet es un espacio que puede ser usado para bien, pero creo que esta es una película que puede ser vista en familia y puede poner en el tapete un tema importante, como lo es el peligro a los desconocidos que se asoman en la web”, detalla.

Por su parte, el director Tannure se suscribe a la idea de que el filme no desea moralismos innecesarios sobre el consumo de redes sociales. Más bien, él cree que el cine es una oportunidad para contar historias que puedan sacudir a los espectadores y prevenir tragedias.

“Prisionera del lente es una obra que despierta conciencias sin sacrificar la diversión. Queremos que el público se sumerja en la trama, se divierta y, al mismo tiempo, reflexione sobre los desafíos de nuestra era digital. Hay suspenso, hay drama, persecuciones. Es un thriller como tal y eso es emocionante para la audiencia”, detalla el director.

Por su parte, Gaby Borges, cuenta que desde el primer momento en que recibió el guion del filme se emocionó ante lo oportuno que resultaba el tema central del filme.

Para quienes no la ubiquen a primera impresión, Borges es una cantante, bailarina y actriz estadounidense que acumula gran experiencia a sus 24 años. Comenzó en la actuación a corta edad, participando en cintas como Thanks for Sharing y series como Jenni Rivera.

La película 'Prisionera del lente' pretende hacer consciencia sobre los peligros que acechan en la era digital. Foto: Café Cinema

Otros títulos de telenovela que le otorgaron popularidad a Borges fueron Eva Luna y Corazón valiente. En cuanto a su recorrido musical, cuenta con canciones propias como Maybe this time, I CAN y Reina.

“Interpretar a Elena fue un desafío y una oportunidad única. La película plantea preguntas importantes sobre la confianza en el mundo digital, y estoy segura de que la audiencia se sentirá conectada con esta historia”, cuenta.

“Me satisface haber sido parte de esta producción porque lo asumo con mucha responsabilidad y madurez. Tengo mucha fe que el público va a queda satisfecho al terminar de ver la película”, finaliza.

Puede ver Prisionera del lente en su circuito de cines preferido.