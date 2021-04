La lista de artistas internacionales que han presentado con éxito sus espectáculos en Parque Viva cuentan nombres como Backstreet Boys, Ariana Grande, Katy Perry, Ed Sheeran, Jack Johnson, The Killers, Fito Páez, Andrea Bocelli, Bryan Adams, Slayer, Sebastián Yatra, Café Tacvba, Alejandro Fernández, Faith No More, Juan Luis Guerra, Roberto Carlos, José Carreras, Maroon 5, Paulo Londra, Ha*Ash, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, entre muchos otros.