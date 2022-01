¡Orgullo tico! AuronPlay, ElRubius y 150 ‘streamers’ disfrutarán de videojuego hecho por costarricense

El nombre de Alejandro Corrales habrá que memorizarlo. Este estudiante de ingeniería en sistemas se ha abierto su camino desde que era adolescente y este miércoles tendrá uno de los momentos más emocionantes de su vida: streamers de élite, como ElRubius, AuronPlay e Ibai Llanos jugarán Squid Game Minecraft, el videojuego que él mismo diseñó.

Este 19 de enero, a las 12 p. m., la plataforma de streaming Twitch -popularizada por ver a personas de todo el mundo experimentando videojuegos- tendrá la creación del costarricense como tema caliente: 150 figuras de alto perfil tratarán de sobrevivir en el videojuego, que dejará a un ganador de $100.000. “Es una emoción muy grande porque uno empezó desde pequeño soñando con algo así”, admite Alejandro.

Este es el arte que acompaña a la versión de 'El juego del calamar' que hizo Alejandro Corrales. Foto: TW Este es el arte que acompaña a la versión de 'El juego del calamar', programado por el tico Alejandro Corrales. Foto: TW

Un ascenso veloz

Jorge Corrales, padre de Alejandro, ve a su hijo trabajando todo el día. Cuando no está estudiando la carrera que cursa en la Universidad Nacional, le dedica horas de horas a proyectos personales. “Desde hace muchos años se metió en esto y yo lo veo todos los días queriendo ser el mejor”, cuenta el padre.

De hecho, desde los 13 años, Alejandro quiso diferenciarse. “A puro internet pasé averiguando cómo se podía programar. Leía y leía y me hice autodidacta. Ya después en la universidad me enseñaron más cosas, pero todo lo fui aprendiendo solo”, recuerda el muchacho.

Tras sus primeras invenciones, que fueron servidores para jugar Minecraft UHC, el popular streamer elded conoció al muchacho en Twitter. Según cuenta Alejandro, en el 2017 no era frecuente ver a un hispanoparlante ofreciendo servicios de programación, por lo que el streamer se interesó en crear una alianza.

Se intercambiaron un par de mensajes y, al poco tiempo, lo convirtió en un colaborador habitual de su canal de YouTube y lo ayudó a crecer desde hace cinco años, al punto en que hoy elded realiza transmisiones en Twitch que alcanzan a casi 200 mil personas.

“Esas experiencias con elded me dieron mucha confianza y, puedo decir, que he ayudado a más de 100 personas con servidores para videojuegos e ideas para crecer. Es algo que me encanta y quiero ser mejor cada día y profesionalizarme”, asevera Alejandro.

'Dedsafío' fue el videojuego que desarrolló el tico para el streamer elded. Foto: Captura de pantalla 'Dedsafío' fue el videojuego que desarrolló el tico para el streamer elded. Foto: Captura de pantalla

Hace poco más de un año, elded volvió a pedir la colaboración de Alejandro para hacer un videojuego de supervivencia llamado Dedsafío, el cual cobró tanta popularidad que despertó el interés de otros streamers. Después de cuatro meses, otros streamers como Komanche y AuronPlay le escribieron a su bandeja de mensajes de Twitter.

Con esos contactos a la mano, el camino de Alejandro se enrumbó fuertemente. El año pasado, tras la fiebre por la serie El Juego del Calamar, el tico decidió crear su propia versión del programa, inspirado de nuevo en Minecraft. El resultado es el torneo que habrá este miércoles, que reafirmará la importancia de Alejandro en el mundo de streamers en Twitch.

“Nosotros estamos súper emocionados. Es increíble todo lo que ha generado y con el tipo de personas con las que habla en el teléfono. Siempre se ve que se siente en un ambiente cómodo. Es una gran emoción porque sabemos que esto lo miran millones de personas en el mundo”, comentó el padre de Alejandro.

Por su parte, Alejandro se muestra más tranquilo. “He trabajado mucho estas semanas. Es algo muy bonito. Hablar con gente como elded y AuronPlay es muy lindo porque son personas como cualquier otra, pero uno cree que son diferentes por tener tanto alcance. Me emociona para seguir trabajando y poder profesionalizarme”, finalizó.