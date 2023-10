Matthew Perry, el querido Chandler en ‘Friends’, muere a los 54 años

El actor Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends, falleció este sábado aparentemente por ahogamiento en un jacuzzi de su hogar. Fue un humorista querido que lidió con una oscura sombra debido a sus adicciones y problemas de salud.

La noticia fue confirmada por fuentes policiales a medios como TMZ, LA Times y Rolling Stone. Una fuente anónima le dijo a TMZ que el actor de 54 años fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. Según el medio estadounidense, “Perry aparentemente se habría ahogado en su bañera tras sufrir un paro cardíaco”; luego, el medio agregó que lo encontró su asistente y que por la mañana del sábado todo transcurrió de forma normal, incluso hizo actividad física.

El artista saltó a la fama por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, en que compartió protagonismo con Jennifer Aniston, Matt Leblanc, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow; ellos hicieron un sexteto de comedia que fue imbatible y adorado en la pantalla chica. El programa duró 10 temporadas y contó con 234 episodios, que se han seguido transmitiendo en diferentes canales y plataformas.

El comediante Matthew Perry era muy conocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”. Foto: AFP. (CHRIS DELMAS/AFP)

En la piel de Chandler, Matthew se ganó el cariño de los seguidores debido a su destreza actoral, gestos y expresiones. Su personaje se caracterizaba por su desenfado, situaciones cómicas a su alrededor y por haberse casado con Mónica, su amiga y hermana de Ross. Él también formó parte de la reunión de Friends, que se realizó en 2021.

Matthew Perry: un comediante que lidiaba con adicciones

Mientras en la pantalla Perry interpretaba a un hombre amigable, optimista y divertido, compañero de cuarto y de aventura de su gran amigo Joey, el artista sufría mucho. En una reciente reunión televisada del elenco de Friends, sorprendió a sus compañeros de reparto al admitir haber sufrido “cada noche” episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

Fuera de la pantalla, su vida estaba marcada por la adicción al alcohol y a los analgésicos. Incluso, estuvo varias veces en rehabilitación luchando para alejarse del daño que se estaba haciendo.

Aunque ya antes había adelantado parte de estos oscuros episodios, Perry narró con detalle estos difíciles capítulos de su vida en su autobiografía, la cual se publicó el año pasado. Los millones de televidentes solo veían su aumento y pérdida de peso en la serie que rompía récords y hacía reír a millones, mientra él lidiaba con sus dramas.

'Friends' se convirtió en un bombazo en la TV. La serie se estrenó el 22 de setiembre de 1994. Foto: Instagram.

El libro titulada Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, el actor reconoció: “Tuve que esperar hasta que estuviera bastante sobrio, y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”.

En uno de los momentos más fuertes de su relato, reveló que casi muere a los 49 años a causa de una perforación gastrointestinal. Según explicó, luchó durante varias semanas por su vida luego de que su colon estallara debido al uso excesivo de opioides, como hidrocodona. Las consecuencias fueron dos semanas en coma, cinco meses en el hospital y una bolsa de colostomía que tuvo que utilizar durante nueve meses.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un dos por ciento de posibilidades de vivir. Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración para el corazón y los pulmones.. (...) Nadie sobrevive a eso”, confesó. “Había cinco personas puestas en una máquina ECMO esa noche y las otras cuatro murieron y yo sobreviví. Así que la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fui yo el indicado? Tiene que haber algún tipo de razón”, le confió a los lectores.

Matthey Perry, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow posaron juntos en la alfombra de los People's Choice Awards en Pasadena en enero del 2002. Foto: Chris Delmas / AFP. (CHRIS DELMAS/AFP)

Respecto a cómo y cuándo comenzó su infierno con las adicciones, la estrella de Friends reveló que fue a sus 24 años, cuando fue elegido para ser parte de la serie y que todo comenzó con el alcohol.

“Podía manejarlo, más o menos. Pero cuando tenía 34 años estaba realmente atrapado en muchos problemas”, indicó dando cuenta de las consecuencias que este tipo de enfermedades trae tanto a nivel físico como psicológico”, contó. La anhelada fama fue, en su caso, también una pesadilla.

Aparte del papel como Chandler, Perry trabajó en programas como Beverly Hills 90210, Boys Will Be Boys, Growing Pains, Ally McBeal, Charles in Charge, Scrubs, The West Wing y Studio 60 on the Sunset Strip, entre muchos otros. Además, apareció en filmes como Fools Rush In y The Whole Nine Yards.