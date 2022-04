Marcia Saborío se reirá de sí misma y revelará todo lo que vivió en la pandemia

Este sábado 23 de abril, a las 7 p. m., la reconocida Marcia Saborío se presentará ante el público de una manera muy distinta. Es posible que, al escuchar su nombre, a usted le resuenen ciertas voces o se imagine la cara de algunos de sus más recordados personajes, pero lo cierto es que esta artista, de 58 años, tiene otras armas para disparar su humor.

En el Festival Internacional de la Risa, que se realizará en el Centro de Convenciones este fin de semana, Saborío pisará el escenario para presentar su Stand up comedy.

La artista lleva varios años practicando este género del humor. Lo presentó en su propio teatro y también en eventos privados; la diferencia es que esta vez abordará un tema que ha marcado la vida de todas las personas: la pandemia. Además, la oportunidad la emociona porque ella es parte de la alineación de una velada en la que se presentarán figuras como Natalia Monge, Julio César Herrera (Freddy Contreras en Yo soy Betty, la fea) y “El Mono Sánchez”.

Herrera, además, presentará junto a Lorna Paz (Patricia Fernández, la Peliteñida) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia) la obra de teatro El diván rojo. Este montaje podrá disfrutarse el domingo 24 de abril, en el marco del mismo festival.

La actriz y humorista Marcia Saborío presentará su 'Stand up comedy' durante el Festival Internacional de la Risa, este 23 de abril. Foto: Cortesía para LN

Marcia al descubierto

Saborío está entusiasmada, pues para ella la vida consiste en soñar y materializar esos anhelos. La emociona saber que su presentación estará acompañada por la música de la Orquesta Filarmónica, por lo que es muy probable que cante. De todos modos, asegura, ya tiene la práctica que ganó durante su paso por el concurso de Teletica, Tu cara me suena.

“Nunca me he tirado en grande. Recuerdo que hice un pedacito en un festival del teatro Melico Salazar. Este es un humor que te permite ser más directo y más sarcástico, siempre cuidando mi tónica, no soy vulgar, pero se maneja un doble sentido más agudo”, comenta.

Para esta oportunidad, Saborío recibió la invitación por parte de Manrique Mata, de RPM Producciones. Marcia no se pudo negar.

“Hay gente que me quiere ver a mí y no solo a los personajes. Es una oportunidad de ser Marcia Saborío, es casi un desnudo, porque el personaje es como la ropa que me cubre”, dice entre risas.

Marcia continúa: “Cuando me proponen esto lo acepto porque me encantan los retos. Es más cómodo estar con un personaje. Mi propuesta esta vez será un recuento de la pandemia por la covid-19, es hacer un resumen a ver cómo sobrevivimos a semejante prueba.

“En el Stand up uno va y viene. He llevado el humor y el teatro en paralelo. La tele es un lenguaje, el teatro otro, la comedia es otro lenguaje; entonces el Stand up comedy lo he llegado a interpretar como una interpretación de mí misma. Marcia actúa a Marcia Saborío. Es una manera de abstraerse uno mismo. Es reírse de uno mismo, básicamente”, dijo Marcia, quien resalta que al hablar en primera persona retrata un poco de lo que “nos pasó y vivimos muchas personas durante los tiempos más críticos de la pandemia”.

[ La Peliteñida, Marce y Freddy, de ‘Betty, la fea’, serán el plato fuerte del Festival Internacional de la Risa ]

Saborío, personalmente, tuvo covid-19 en dos ocasiones. Además, en meses anteriores perdió a sus padres. Ella jamás se reirá de lo ocurrido, sin embargo, hubo acontecimientos que recordará en el Stand up y los contará con gracia.

“Todo siempre pasará. No voy a reírme de lo trágico, pero en la presentación voy recopilando las cosas graciosas que aprendimos este tiempo. Hice una rutina que nos llevará un poco a identificarnos juntos. No es porque me pasara a mí, nos pasó a todos. Hay otras cosas que son invención. Este es un reto, estoy nerviosa, pero cuando estoy con público la vamos a pasar bonito”, detalló Saborío. Ella adelanta que, durante su presentación, habrá sorpresas y que tendrá diferentes participaciones durante la noche. Su rutina de Stand up comedy será de 30 minutos.

Compañía perfecta

Cuando hablamos de Marcia Saborío siempre llega a la memoria María Torres (y viceversa), pues en Costa Rica son una querida dupla de actrices. Sobre todo son recordadas por sus personajes del programa Caras Vemos, aunque sus proyectos independientes también han contando con gran éxito.

Marcia Saborío, de 58 años, hablará con humor de los momentos que atravesó durante la pandemia. Foto: Cortesía para LN

Este sábado, María Torres acompañará a su colega y amiga desde el público.

“María y yo nunca quisimos perder nuestra parte individual. Tenemos shows solas y proyectos juntas. Eso nos ha dado sanidad, ya pasamos por experiencias que nos separaron y quisimos conservar el espacio para ser libres, para disfrutar. Ella va a estar ahí viéndome. Es también sano para el dúo tener esos espacios y encontrar nuestras diferencias y convergencias, así estamos libres y realizadas en cualquier ámbito”, comentó.

Finalmente, Marcia invita a su público a que llegue para disfrutar y divertirse en tiempos en los que aún existe la incertidumbre. Ella les ofrecerá una versión suya que no muchas personas conocen.

“Tengo 58 años y sigo soñado como si tuviera 20. Hay sueños que se han realizado porque he querido llegar ahí y se me da. Salir de mi zona de confort me encanta, es descubrir algo más mío. Me toca en esta cosa tan grande (el festival) y al lado de grandes. Siento que será como mi graduación”, expresó emocionada.

Las entradas para el Festival de la Risa pueden adquirirse a través de www.eticket.cr y los precios van desde los ¢12.000 hasta los ¢47.000.