Laura Bozzo defiende a Luis Miguel luego de que Aracely Arámbula lo llamara ‘Rey Cucaracho’

Hace unos días, el nombre de Aracely Arámbula se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que circulara un video en el que le manda tremenda indirecta a su ex y padre de sus dos hijos, Luis Miguel.

Todo ocurrió durante una conferencia que el experto en relaciones humanas, Jorge Lozano, ofreció en la Ciudad de México, y a la que “la Chule” asistió como parte del público. Durante cierto momento del evento, Lozano se dio cuenta de la presencia de la actriz y caminó hasta su lugar con la intención de que le que le diera un consejo a todas esas mujeres que se encuentran en una relación tóxica y se creen incapaces de salir de ella.

“Mamacitas, si yo salí del ‘rey cucaracho’ (refiriéndose al cantante), ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo, al mismo tiempo que las asistentes explotaban en risas y aplausos.

Las palabras de Arámbula ocasionaron todo tipo de reacciones, mientras algunos de los usuarios la felicitaron otros, como Laura Bozzo salieron en defensa del intérprete de La incondicional.

En una entrevista con varios medios de comunicación, la polémica conductora criticó a la originaria de Chihuahua, pues no cree correcto que una madre se exprese de esa manera del padre de sus hijos:

“Yo no voy a negar que Luis Miguel es un mal padre, en el sentido de que no ha tenido contacto con sus hijos, como no lo tuvo con su hija, pero de ahí a hacer público, a insultar y hacer ese tipo de cosas no creo que sea de una madre”, dijo en declaraciones publicadas por la reportera Berenice Ortiz en YouTube.

Asimismo, consideró que la protagonista de Soñadoras debería de seguir el ejemplo de otras famosas como Adamari López, quien se ha distinguido por la discreción con la que manejó su ruptura con Toni Costa; incluso, se dijo en contra de que los hijos terminen pagando por los pleitos de sus padres.

Laura también destacó que, a pesar de ser una mujer que está envuelta en el escándalo, ella, en el lugar de Aracely, jamás hablaría mal del cantante y que será el destino quien se encargué de poner las cosas en su lugar:

“Yo me hubiera quedado callada, no hubiera dicho nada y punto. Tiene dos hijos con él, y ya será un problema de él con sus hijos el día de mañana; sus hijos le reclamarán y verá qué pasa, pero creo que ella no debe insultar al padre”, finalizó.

Cabe destacar que esta situación surgió a los pocos días de que la también cantante asegurara que el llamado “Sol de México” no está presente como figura paterna en la vida de sus hijos, incluso, que no le llamó a Daniel, su primogénito, en su pasado cumpleaños.

Pero, mientras la vida sentimental de Luis Miguel sigue siendo motivo de polémica, su vida profesional se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que logró agotar las más de 50 fechas de su Tour 2023.

La polémica le llega al cantante Luis Miguel en medio de su gira internacional.

