Una buena parte de la población británica no está conformes con el Príncipe Carlos y no lo quieren ver como rey, según un sondeo publicado por el diario inglés The Independent, el cual indica que el 46 % pide su abdicación en cuanto fallezca su madre, la Reina Isabel II, en favor de su hijo mayor, el Príncipe Guillermo . A ellos se suma un 19% que “de algún modo” respalda también la idea, además de que un 62% manifestó su oposición a que Camila se convierta en futura reina.