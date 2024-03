Koldo Novella, artista del Pura Tinta Fest: ‘El tatuaje es un arte que es tan plural como la música’

Este fin de semana, el arte del tatuaje tendrá una gran reunión en el Pura Tinta Fest, que se realizará el sábado 2 y el domingo 3 de marzo en el Centro de Convenciones, en Heredia. Diseños, tinta, máquinas y mucha creatividad estarán a la orden del día en este evento que contará con la participación de tatuadores nacionales e internacionales, quienes pondrán todo su talento a la orden del público.

Destaca la presencia del costarricense Daniels Arv y de Koldo Novella, quien llega desde el País Vasco. Ambos artistas, amigos desde hace unos ocho años, compartirán sus habilidades tatuando en vivo durante el evento y esperan conocer a sus seguidores. Koldo tendrá la oportunidad de completar un tatuaje de gran tamaño, un dragón chino, que inició en la piel de un cliente en Panamá, el cual ha seguido hasta Costa Rica para su finalización.

Koldo comentó sobre este trabajo especial, mencionando que es un desafío debido a su tamaño y complejidad. Sin embargo, el cliente, impresionado por la calidad del artista, decidió seguirlo a través de dos países para completar el diseño. “Nos enfrentamos a un reto muy grande. Ya le hice la primera sesión y planeamos hacer las otras dos entre sábado y domingo. El cliente debe de aguantar muchas horas de dolor, requiere de un gran compromiso”, manifestó el tatuador.

Para Koldo, como artista, también es difícil salirse de la seguridad de un estudio para hacer su trabajo rodeado de personas, ruido y exposición.

Koldo Novella, desde País Vasco, terminará en Costa Rica un tatuaje que comenzó en Panamá. Él es parte de los invitados del Pura Tinta Fest. (Cortesía)

Tanto para Daniels Arv como para Koldo, quienes acumulan más de 15 años de experiencia, la esencia del arte corporal ha evolucionado positivamente en los últimos años. Ahora, los tatuajes son considerados una forma de arte en la piel, lejos de la connotación negativa que tenían en el pasado.

El amor por el diseño ha estado presente en sus vidas desde su infancia. Koldo, por ejemplo, comentó que desde pequeño dibujaba en sus cuadernos de la escuela y más tarde pintaba grafitis en trenes y paredes en su lugar de origen. Daniels, por otro lado, mencionó que ha tenido un lápiz en la mano desde que tiene memoria y que disfrutaba copiando imágenes de revistas y libros.

También reconocieron que un tatuaje imprime mucha responsabilidad en sus vidas, ya que su trabajo quedará marcado para siempre en la piel de otra persona. “Sabemos que estamos creando y sabemos que va a quedar bien porque tenemos la experiencia suficiente”, dijo Daniels.

Daniels, Koldo y la evolución del tatuaje

A escondidas de sus padres, así fue como empezaron a tatuar estos artistas, ya que desde generaciones anteriores los tatuajes eran algo mal visto.

El tico recordó que empezó a tatuar a los 17 años y lo mantuvo oculto de su familia durante dos años. Como estudiaba arte en ese entonces, él salía de su casa con un maletín que contenía todas las herramientas para tatuar y realizaba su trabajo en casas de amigos.

“Cuando mis papás se dieron cuenta, mi papá me enfrentó. No le gustaba para nada, no lo veía como algo bueno”, contó Daniels. El artista se encargó de explicarle que se trataba de una pasión y que los tiempos habían cambiado, así que la recomendación de su papá fue que, si se iba a dedicar a eso, que lo hiciera de la mejor manera posible.

El tico Daniels Arv comenzó a tatuar a escondidas de sus papás a los 17 años, hoy es uno de los artistas más destacados del Pura Tinta Fest. (Cortesía)

Sobre la evolución cultural y social que ha tenido el tatuaje en los últimos años, Koldo afirmó que “es un arte tan plural como la música”. Para él, actualmente, hay un consumo masivo y las personas conocen más sobre estilos y artistas. “Hasta mi madre sabe de todo”, afirmó.

Es precisamente esto lo que esperan los tatuadores en el Pura Tinta Fest: un público diverso en edades y estilos que aprovechen el espacio para aprender y disfrutar del arte.

También comentaron que se sienten muy satisfechos y orgullosos, porque el arte evolucionó hacia otras áreas, como la de la estética relacionada con temas de salud. Reconocen que el hecho de que los tatuajes se utilicen para tapar heridas, quemaduras e incluso para las mujeres que han sufrido de cáncer de mama es una gran oportunidad de sacarle un provecho positivo.

“En España ya es algo de índole de salud pública”, explicó Koldo, quien mencionó que se utilizan estos servicios para tatuar areolas en las personas que perdieron su mama.

La especialidad de Koldo Novella en los tatuajes es el estilo oriental, aunque no se cierra a otras expresiones. (Cortesía)

Detalles del Pura Tinta Fest

El Pura Tinta Fest traerá artistas como el brasileño Junior, el español Toni Donaire, la mexicana Lilian Raya y el estadounidense Ami James, entre otros. Las entradas se pueden conseguir en xrticketscr.com y tienen un costo en preventa de $27 (el precio subirá conforme se agoten las fases de venta).