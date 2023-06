Jonathan Majors: Policía tendría pruebas para arrestar a mujer que lo denunció por agresión

Las autoridades estadounidenses tendrían pruebas suficientes para poder arrestar a Grace Jabbari, quien había acusado al actor Jonathan Majors de violencia doméstica.

La información fue difundida por The New York Times, con el respaldo de “tres personas con conocimiento del asunto”.

No obstante, por ahora Jabbari no ha sido arrestada por la policía de Nueva York.

Jonathan Majors interpreta a Kang, el nuevo villano de Marvel (Marvel)

“A fines de la semana pasada, la policía emitió lo que se conoce como tarjeta I para la Sra. Jabbari. La tarjeta I, que aparece en una base de datos del departamento, es diferente de una orden de arresto, que generalmente está firmada por un juez, pero alerta a los oficiales de que existe una causa probable para arrestar a la Sra. Jabbari”, explica The New York Times.

Además, el abogado de Jabbari detalló al prestigioso medio estadounidense que el caso avanza como ellos esperaban y tildó la información de “un rumor”.

Majors, protagonista de Creed III, había sido arrestado en marzo luego de que Jabbari lo acusara de haberla maltratado y estrangulado durante un altercado doméstico. Dentro de las acusaciones también se encuentra haber lastimado el brazo derecho de la presunta víctima.

Sin embargo, semanas después de las primeras declaraciones, la mujer se retractó y dijo que no la había intentado estrangular y que en lugar de lastimar su brazo, lastimó un dedo. Además, dijo que la había empujado contra un automóvil, según comenta The New York Times.

“Priya Chaudhry, abogada de Majors, ha dicho que los cargos son falsos y que, de hecho, fue Jabbari quien agredió a su cliente. También dijo que Jabbari, una bailarina que había trabajado como entrenadora de movimiento en una de las películas de Majors, robó objetos personales de su casa”, agrega el medio estadounidense.

Jonathan Majors es el intérprete de Kang, El Conquistador, en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania, del Universo Marvel y fue cancelado de varios proyectos cinematográficos y publicitarios por el proceso judicial en el que está involucrado por violencia de género.

La defensa del actor ha insistido en que “esto es una cacería de brujas contra Jonathan Majors, impulsada por acusaciones sin fundamento”.