‘Influencer’ tico Benjamín Ramírez obtiene la codiciada placa dorada de YouTube

Quien visita el apartamento del youtuber y tiktoker costarricense Benjamín Ramírez, lo primero que se encuentra al entrar a la vivienda es una brillante placa dorada con el logo de YouTube. La placa dorada es un reconocimiento que YouTube le entrega a aquellos canales que logran superar el millón de suscriptores en la plataforma de videos, y Benja, como le conocen de cariño, ya superó esa cantidad en su cuenta @elbenjareal.

El joven de 21 años no puede evitar sonreír cuando observa la placa, pues es un tipo de recordatorio de que está haciendo las cosas bien y de que el esfuerzo que ha hecho en los últimos siete años ha valido la pena.

Benjamín Ramírez tiene poco más de 1,3 millones de seguidores en YouTube. (Cortesía)

“Es un logro, como un sueño que yo tenía a muy largo plazo y que no imagine que iba a llegar tan pronto y de golpe... La verdad es que se siente muy bonito. Todo el trabajo que he hecho desde los 14 años ha valido la pena y me llena de mucha motivación para seguir haciendo esto que tanto me gusta”, afirma Ramírez.

Esta es la segunda placa que Benjamín recibe de YouTube: hace tan solo un año y dos meses –es decir, en noviembre del 2021– lo premió por llegar a los 100.000 suscriptores.

Este creador de contenido oriundo de Palmares publica diferentes situaciones cotidianas que atraviesan principalmente los adolescentes con sus padres, amigos y sus profesores, entre otros, en versión comedia. Para él, el secreto para su éxito en las redes sociales ha sido mantener su esencia en cada video.

“Antes me inhibía mucho y trataba de ser como las demás personas que hacían lo mismo que yo y no me estaba dando cuenta de eso hasta que llegó un punto en el que dije: ‘No quiero seguir pareciéndome a los demás o siendo una persona que no soy’. Me estaba presentando de manera falsa con tal de quedar bien con los demás y de querer parecerme a las personas que estaban ‘pegando’ en ese momento”, confiesa.

“Eso no me ayudó en ningún momento y tardé tiempo en darme cuenta de eso, pero ya logré encontrar mi propio estilo”, agrega.

Otro sueño factible

Ahora, el joven estudiante de Administración Aduanera en la Universidad de Costa Rica (UCR) quiere concentrar sus esfuerzos en llegar a los 10 millones de suscriptores en YouTube, pues cuando un creador de contenido alcanza esa cantidad de seguidores, la plataforma lo premia con otro reconocimiento: un botón de diamante.

Benja confiesa que “sería bonito alcanzarlo” y no lo ve imposible; al obtener la placa dorada se dio cuenta de que “todo es posible, si uno se lo propone”.

Eso sí, trata de mantener sus pies en la tierra pues no quiere perder su objetivo principal de divertir y entretener a su público.

Tiene claro que no quiere que su proyecto solo sea recibir premios porque “perdería el sentido”.

“Para mí el mayor premio es que la gente me siga y se divierta y que me digan que pasan un buen momento viendo mis videos... Es que no hay cosa más gratificante que alguien me diga que estaba triste o bajoneado y que vio mis videos y se alegró. Es increíble porque yo no creo que sea la persona más graciosa, pero es bonito que al menos se entretengan”, asegura.

Benjamín Ramírez tiene 21 años y es estudiante de Administración Aduanera en la UCR. (Cortesía)

Esta es actualmente la mayor fuente de ingresos de Benjamín Ramírez. Aunque asegura que no es millonario, le alcanza para pagar los servicios públicos y el apartamento que comparte con su hermana, Angie Ramírez.

Benjamín Ramírez es uno de los ticos con mayor cantidad de seguidores en TikTok, donde ya suma más de 5,6 millones en su cuenta @elbenjareal.