Benjamín, el TikToker tico que con sus ocurrencias suma 4,5 millones de seguidores

Benjamín Ramírez tiene 19 años y aunque vive en San José, es oriundo de Palmares. (Cortesía)

Si se compara con otras grandes celebridades de TikTok, a nivel mundial, 4,5 millones de seguidores podrían parecer poco. Sin embargo, alcanzar esa cifra en un país de poco más de cinco millones de habitantes es un verdadero mérito para los fanáticos de la red social y los creadores de contenido local.

En ese singular universo, el costarricense Benjamín Ramírez puede alardear de que lo consiguió.

El joven, oriundo de Palmares, tiene un poco más de esa cantidad de seguidores, mientras que entre todos sus videos se acumulan más de 150 millones de “me gusta”. Pero la realidad es que llegar a esas cifras fue algo que no planeó.

Todo comenzó en el 2019, cuando ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a estudiar Administración Aduanera y Comercio Exterior. Cuando terminó el primer semestre decidió reactivar su cuenta en esa plataforma (antes conocida como Musical.ly), que había cerrado previo a iniciar su carrera, al igual que todas sus redes sociales en las que publicaba videos de forma constante.

Para ese momento estaba incrementando la popularidad de TikTok, lo que le generó curiosidad.

“Yo dejé de hacer videos por un tiempo, porque no estaba viendo los resultados que yo esperaba y ya después, cuando estaba todo el boom de TikTok lo descargué y comencé a subir cosas, pero nunca lo tomé como algo primordial. Así me di a conocer”, relata.

De todas formas, generar contenido para este tipo de plataformas es algo que le ha gustado desde que tenía 14 años, cuando se grababa con su celular y subía sus videos a YouTube, junto a su hermana Angie.

“Todo surgió como desde el aburrimiento, porque nosotros siempre nos quedábamos hasta tarde viendo videos de Youtube de creadores de contenido y siento que a partir de todo eso como que me inspiré y dije : ‘si ellos pudieron, ¿por qué yo no?’; pero en ese entonces yo era muy inocente”, comentó Benjamín.

“Entonces yo editaba mis videos, obviamente no con las habilidades que he ido adquiriendo ahora, y colgaba los videillos en YouTube y me ponía muy feliz cuando llegaba a 100 vistas o 20 ‘me gusta’, números que para alguien pueden ser insignificante, pero que para mí eran como un logro, porque eso significaba que a la gente le estaba gustando lo que yo hacía”, agregó.

Benja, como le dicen de cariño, es un joven de 19 años oriundo de Palmares. Él es el menor de cuatro hermanos: Melina, Vincent y Angie.

Llegó a San José en el 2019 para poder estudiar en la universidad y vive en un apartamento en San Pedro de Montes de Oca, lejos de sus papás Vicente Ramírez y Kattia Cambronero.

Su reflejo

Cuando Benjamín reabrió su cuenta de TikTok no le interesaba ser influencer o llenarse de muchos seguidores, lo que quería era buscar una forma de entretenerse en su tiempo libre.

Además, confiesa que le ha costado aceptar que lo que hace le gusta a los usuarios, principalmente niños y adolescentes.

“Yo antes era, y sigo siendo, muy inseguro con lo mío. Siempre he hecho cosas como que la gente ve y me dice que qué chiva, pero a mí me ha costado admitir que lo que yo hago es bueno, o que al menos a la gente le gusta. Entonces yo jamás me imaginé llegar a ser influenciador, lo hacía porque realmente me divertía.

“Eran ideas que se me ocurrían y se me siguen ocurriendo en la noche, cuando me voy a acostar para ir a dormir, entonces siempre tengo que apuntarla”, comenta.

Siendo tiktoker, a Benjamín le gusta imprimir su propio sello en sus videos. Dice que copiar el contenido que otros producen es algo que no va con él y asegura que sus videos no son precisamente de comedia.

“No es como que yo dije: ‘quiero ser comediante y voy a hacerme un stand up comedy y de ahí voy a empezar a hacer mi guión’. No realmente. Siempre agarro la situación y la acoplo a mi personalidad y a lo que quiero comunicar.

Benjamín Ramírez busca que sus seguidores se diviertan y trasmitirles mensajes positivos en cada video. (Cortesía)

“De hecho, yo nunca he dicho que hago videos de comedia, sino que es la gente la que me dice que los videos les da mucha risa. Sí, es cierto, trato de meterle algunos chistes y bromas como para que la gente se ría, pero yo siento que todo lo que ven es mucho de mi personalidad. Siempre trato de mostrar ese lado alegre, esa parte graciosa de la vida, recreo situaciones que pasan cotidianamente y le agrego el toque chistoso”, explica

De esta manera fue como sus redes sociales comenzaron a crecer en Latinoamérica y Estados Unidos. En un principio su meta era llegar a 1.000 suscriptores, sin embargo, la cifra creció como la espuma. Hoy día, la mayor cantidad de sus seguidores son de México, Colombia, Argentina, Chile y en quinto lugar está Costa Rica.

Ahora, incluso, hay marcas que buscan al estudiante para publicitar productos y así es como ha hecho algunos ahorros, con los que espera poder retribuirle a su familia todo lo que han hecho por él.

Además, ahora ve en las redes sociales una forma de mostrarse tal cual es, de autodescrubrirse y generar empatía.

“Soy una persona muy alegre y transparente, que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas. Cuando me pasan cosas malas, solo respiro y me calmo. Trato de buscar una solución y soy muy estricto conmigo mismo: me pongo horarios para todo y cuando no cumplo me frustro. Soy ansioso como cualquier otra persona, me dan bajones, me dan bloqueos creativos, pero todo es una lección para aprender de ello”, afirma.

Un compromiso

Desde el 2019, cuando sale con sus amigos, es común que lo molesten pues le dicen que van con “Benja, el famoso”.

Esto se debe a que muchos de esos niños y jóvenes lo reconocen en los diferentes lugares a los que va, principalmente centros comerciales, en donde se acercan para conocerlo o tomarse una foto con él.

“A mí la verdad me gusta mucho conocer a la gente y el acercamiento de las personas que se animan a saludarme o pedirme una foto, porque yo me veo al espejo y digo: ‘soy una persona normal... ¿qué verá la gente en mí?’. Entonces me da como mucha curiosidad y me siento muy feliz cuando la gente se acerca porque significa que estoy haciendo algo bien”, expresó el tiktoker.

“De hecho, siempre tienden a ponerse un poco nerviosos y yo trato de calmarlos, porque no me gusta que me vean como que soy superior. Al contrario, me gusta que entiendan que estoy aquí, que soy Benja y que les agradezco por seguirme”, añade.

Benjamín Ramírez comenzó a crear contenido en TikTok hace dos años. (Cortesía)

Actualmente su compromiso es con esos niños y adolescentes que disfrutan de las ingeniosas parodias que él hace. Por ello, afirma que siente un compromiso por no defraudarlos a ellos o a sus padres.

“Yo siempre le he dicho a las personas, a las que voy a generarle contenido, que todo el contenido que yo hago tiene que ser en clasificación familiar. Siento que cuando a uno lo ponen en el ojo público, tiene cierta responsabilidad, porque cuando uno dice algo, eso que uno dice tiene poder, tiene influencia, persuasión... Por eso me enoja cuando veo gente con una plataforma tan grande y no la saben utilizar, no saben la responsabilidad que tienen, porque los están viendo niños y adolescentes.

“Puede que uno haga contenido que no sea específicamente para niños, que sea para adultos, pero siempre hay que saber cómo eso puede llegar a manos de cualquier persona. Ahora los niños no piden juguetes, ahora piden tablets o celulares y lo primero que hacen es poner TikTok; y a mí me gusta que los padres me escriban para decirme que les gusta mucho mi contenido, porque tiene muchísimo valor”, detalla.

Y así como uno de sus sueños es ayudar a sus padres, también anhela algún día estudiar producción y trabajar en una empresa grande, tal vez en México. Y lo sueña porque sabe que es posible que ocurra.

“Me encanta motivar a la gente que tenga sus sueños, que sepan que no hay nada imposible. Pero también sé que hay que esforzarse, porque las cosas buenas alcanzan a la gente con esfuerzo, dedicación y persistencia”, finalizó.