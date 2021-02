“Ha sido una sorpresa para mí y uno como que no se la cree, como que lo ve muy normal, pero ahora me pasa que voy a los centros comerciales y me reconocen o en los restaurantes y yo salgo y muchas personas me reconocen y no puedo mentir: es bien bonito llegar a un lugar y que a uno lo reconozcan. Y TikTok le da a uno ciertas estadísticas de la cantidad de personas ticas que a uno lo siguen y, por ejemplo, en Costa Rica, me sigue el 20% de los 1.6 millones de seguidores, es decir, más de 300.000 ticos me conocen”, explica.