“Cuando yo conozco a alguien y no sabe quién soy, yo no digo nada, solo si ya después es alguien que se convierte en mi amigo y se gana mi confianza le digo que yo hago videos y que tengo muchos seguidores. Y la verdad, es muy chiva cuando no saben nada de eso, porque hay mucha gente que es aprovechada y eso es muy feo. Yo, por ejemplo, he conocido personas que simplemente quieren que les enseñe más de lo que hago, cuando en realidad yo lo que busco es un amigo que me escuche o me apoye, no para que me utilice”, explica.