“Yo me acuerdo cuando contraté a Cotopaco y me lo traje de Colombia. Nos costó mucho meterlo a México por el asunto de visas pero lo trajimos. En ese momento no era uno de los mejores, le faltaba muchísimo, pero tenía mucha hambre por convertirse en el mejor y lo fuimos trabajando y motivando. Ese es el caso de Infinity, la mentalidad que le queremos inyectar a todos nuestros jugadores”, afirmó Venegas.