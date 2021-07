‘Imagine’, el himno de Lennon que unió en Tokio a varias estrellas de la música

Los atletas de todo el mundo disfrutaron la presentación desde el centro del escenario. (DYLAN MARTINEZ/AFP)

Tras un largo desfile de atletas, de pronto el cielo nocturno de Tokio se iluminó con un espectáculo de drones que formaron la figura de la Tierra. Ese monumental escenario, sin duda, presagiaba que una sorpresa estaba por venir en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Pronto, decenas de niños vestidos de blanco aparecieron en el centro del escenario del estadio olímpico de Tokio formando un círculo. Mientras unos danzaban, otros comenzaron a cantar en una perfecta armonía la primera estrofa del emblemático tema de John Lennon, Imagine.

[ Andrea Vargas e Ignacio Sancho ondearon con orgullo la bandera de Costa Rica en Tokio ]

“Imagina que no existe el paraíso, es fácil si lo intentas, no hay infierno bajo nosotros, arriba nuestro solo el cielo. Imagina toda la gente, viviendo el presente”, cantaba el Suginami Junior Chorus.

De inmediato, en las pantallas del estadio, apareció la cantante beninesa Angelique Kidjo para continuar con el tema, en una presentación que fue pregrabada días atrás desde diferentes partes del mundo.

“La primera vez que escuché esta canción su letra me atrapó. No importa cuántas veces la escuche, no importa cuántas veces la cante, las palabras siguen teniendo sentido”, afirmó Kidjo.

Sin embargo, ella no era la única que interpretaría la icónica canción con los niños japoneses, pues en cuestión de segundos otras estrellas de la música como Alejandro Sanz John Legend y Keith Urban unieron sus voces en la sobria pero memorable presentación de aproximadamente tres minutos.

Esta fue una de las grandes sorpresas de la ceremonia, pues hasta ahora se desconocía si iba a haber show musical y quién lo presentaría. De hecho, fue este mismo viernes 23 de julio cuando Sanz reveló a través de sus redes sociales que haría una pequeña aparición en la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Se puede soñar despierto e imaginar en voz alta. Hoy el honor me teletransporta a otro mundo”, publicó Sanz en sus redes sociales.

#Tokyo2020

Emocionante ver a Alejandro Sanz, John Legend y Keith Urban cantando "Imagine" de John Lennon en el #OpeningCeremony pic.twitter.com/MCgSOpoqJm — Vanessa (@vanessota26) July 23, 2021

La intención de este show musical era llevar un mensaje de unión, hermandad y superación entre los atletas y países.

“Ese sentimiento de triunfo y superación, de ver lo lejos que puede llegar el ser humano y lo mucho que puede lograr, y ver que eso sucede en todo el mundo, es justo lo que necesitamos ahora”, dijo Urban.

Los ticos

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arrancó a las 5 a. m. (hora tica) y contó con una serie de presentaciones culturales a cargo del país anfitrión. El evento se extendió por aproximadamente cuatro horas y, tal como estaba programado, la delegación tica se hizo presente.

[ Fabrizzio Berrocal vestirá a delegación costarricense en inauguración de Olimpiadas ]

Encabezado por la vallista Andrea Vargas y el judoca Ian Ignacio Sancho, el grupo de deportistas costarricenses desfiló en la posición 65. Lo hizo con un traje catalogado por el diseñador Fabrizzio Berrocal como “un atuendo poco tradicional, elegante y novedoso”.

La vestimenta incluyó una chaqueta tipo sahariana de color azul y de algodón egipcio, camisas blancas con rayas azules y pantalón blanco ivory. Los caballeros complementan este look con una corbata y un pañuelo, mientras, las mujeres, llevan una pañoleta en el cuello.

Los pañuelos y la pañoletas contenían dos símbolos patrios reconocidos: el yigüirro y el perezoso.

“El look de nuestros atletas olímpicos representa la gran diversidad y riqueza de la naturaleza de Costa Rica, combinado con la fuerza de nuestra gente, siempre positiva, resiliente y trabajadora”, había explicado Berrocal.