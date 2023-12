‘Grand Thef Auto 6’ sorprende a los ‘gamers’ con sus novedades tras el lanzamiento del tráiler oficial

La compañía de desarrollo de videojuegos Rockstar Games sorprendió a los seguidores de la saga Grand Theft Auto con las novedades presentes en la próxima entrega, cuyo lanzamiento está programado para el 2025.

Recientemente, Rockstar Games compartió a través de sus plataformas digitales el tráiler de GTA VI, corroborando así la tan ansiada fecha de lanzamiento por parte de los seguidores del juego.

La audiencia expresó su inquietud ante el material audiovisual y las recientes actualizaciones presentadas por el próximo videojuego.

Dentro de las novedades más destacadas se encuentra el nuevo tono y enfoque de la obra. En el breve metraje de un minuto y medio, se puede apreciar una serie de clips que emulan el estilo de consumo de las actuales redes sociales como TikTok o Instagram, recreando situaciones que imitan la realidad de forma peculiar.

La cuenta de X, antes Twitter, @CGHchannel compiló imágenes presentes en el tráiler de GTA 6, comparándolos con eventos de la vida real compartidos en redes sociales que generaron distintos niveles de repercusión. La mujer que porta dos martillos es el ejemplo más evidente, pero hay otros momentos que, aunque pasaron desapercibidos, mostraron atención.

Adicionalmente, se exhibió a una mujer realizando twerking en el techo de un vehículo en movimiento, a un cocodrilo ingresando a un supermercado, a un hombre regando su jardín desnudo a plena luz del día, a un delincuente detenido con una confesión tatuada en su rostro y a un individuo extrayendo a un cocodrilo de una piscina. Cabe resaltar que todas estas situaciones tuvieron lugar en Florida, Estados Unidos estado en el cual se desarrolla Grand Theft Auto VI.

Por otro lado, la empresa no logró mantener la anticipación entre los fanáticos, ya que se produjo una filtración del material audiovisual original en la plataforma X, antes de su revelación oficial.

Posteriormente, Rockstar Games optó por lanzar el tráiler oficial en sus propias plataformas, disipando cualquier duda entre los espectadores que pensaban que el juego estaría disponible en 2024. “Nuestro tráiler se filtró, así que por favor miren el verdadero en YouTube”, declaró la compañía a través de su cuenta en X.

El popular videojuego hizo su debut inaugural en 1997, siendo lanzado para PC, GameBoy y PlayStation. Posteriormente, las entregas sucesivas no se hicieron esperar, ya que GT2 y la variante GTA: London 1969 vieron la luz en 1999.

GTA V ostenta el título de ser uno de los productos más exitosos de los últimos años. Según datos revelados por el portal estadístico Statista en su informe Lifetime unit sales generated by Grand Theft Auto V worldwide as of November 2023, hasta noviembre, el videojuego acumuló una cifra de más de 190 millones de unidades vendidas a nivel mundial, destacándose que 20 millones de dichas unidades se contabilizaron únicamente en el año 2020.

Durante una década, los seguidores más fervientes aguardaron con esperanza el anuncio oficial de un nuevo título, en medio de una carencia de comunicados oficiales y abundantes especulaciones. No fue sino hasta febrero del 2022 que Rockstar Games confirmó sus planes para desarrollar GTA VI, brindando finalmente certeza a la incesante expectación de los aficionados.