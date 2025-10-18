Sencillo, dorado y delicioso: la receta del ‘Fried cake’ que todos querrán repetir

Dificultad: Medio
Precio: Bajo
Porciones: 8
Tiempo: 20 minutos
Ingredientes:
3 tazas de harina
3 cditas. de polvo de hornear
1 taza de agua
1 pizca de sal
½ barra de margarina
Preparación:
1. Mezcle la harina con el polvo de hornear, la pizca de sal y la margarina. Agregue el agua poco a poco, a cucharadas, mientras se está trabajando la masa.
2. Amase hasta formar una masa uniforme y suave, que no se pegue a los dedos al trabajarla.
3. Corte la masa en partes iguales, para formar con cada una fried cake .
4. Amase desde el borde hasta el centro, formando un bollito redondo.
5. Por último, aplaste el borde con los dedos para aplastarlo un poco.
6. Déjelos reposar unos minutos y fríalos en aceite hirviendo. Se fríen primero a alta temperatura y luego se baja.