Pepe Le Pew fue creado por el animador, dibujante, guionista y productor Chuck Jones en la década del 40. La personalidad que Jones plasmó en el zorrillo es la de Tedd Pierce, su compañero del Termite Terrace (estudio de Warner Bros.), a quien describió como un “enamoradizo empedernido” en su biografía Chuck Amuck: The Life and Times of an Animated Cartoonist, un compilado en el que Jones, creador de figuras como Marvin el Marciano, el Coyote, Penelope Pussycat, entre otros, habla de sus memorias.