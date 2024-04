¿Esperaba el regreso de Jon Snow? HBO canceló el ‘spin-off’ de ‘Game of Thrones’

El actor Kit Harrington en el papel de Jon Snow, personaje de 'Game of Thrones'. Archivo

El anuncio del spin-off de Game of Thrones, centrado en Jon Snow, ilusionó a los seguidores del programa con la posibilidad de ver de vuelta al personaje de la serie de HBO.

Esa ilusión topó con pared, luego de que el actor Kit Harrington, quien encarna a Snow, anunciara que el proyecto dejó de desarrollarse debido a que “no pudieron encontrar la historia adecuada para contar”.

Harrington brindó las declaraciones al medio Screen Rant, en las que se sinceró sobre el hermetismo que tuvieron al difundir este proyecto que, inicialmente, salió a la luz pública por filtraciones de medios de comunicación estadounidenses.

“No había hablado realmente sobre esto antes, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera lo de siempre, donde la gente comienza a teorizar, emocionarse o odiar la idea, cuando tal vez nunca suceda”, añadió.

El actor fue categórico al señalar que la idea del spin-off se abandonó y “no está sobre la mesa”; pero dejó la puerta abierta para revisitarla en otro momento. “Puede que en el futuro volvamos a ello, pero, por ahora, no. Está firmemente en la estantería”.