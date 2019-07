Chesse: Tenemos un gimnasio como cualquier otro equipo, pero a veces trato de llevarme la pelota conmigo e intentar a driblar gente alrededor del Central Park. Pero uno siempre tiene que practicar. Cuando me reclutaron por primera vez, no sabía ningún truco. Así que me llevé una pelota a todas partes donde iba para poder practicar. Lo llevé a mi habitación de hotel, y le pedí a mis compañeros de equipo que me dieran indicaciones y seguí practicando. Lo bueno es que hay veteranos que te ayudan a aprender.