El Serrucho TV: los incorrectos títeres que fascinan a los futboleros

Aurelio, un zanate despeinado, tose fuertemente frente a la cámara. El humo asciende detrás de la pantalla de la transmisión en vivo de Facebook, mientras hace un reporte desde Kingston, Jamaica, para informar sobre el ambiente previo al partido de la Selección Nacional en la eliminatoria.

“Es un momento de inspiración, un momento de unión, de unificación de la consciencia... AAAAH”, grita el títere del ave, evidentemente drogado.

Este es uno de los tantos reportes que ha realizado El Serrucho TV desde su creación, hace dos años. Haciendo parodia de las transmisiones deportivas, este muñeco, junto a otra tropa de felpudos incorrectos, han fascinado al internet, especialmente en el camino eliminatorio de la Selección Nacional.

“Es que no hay límites”, dice uno de los dos creadores del programa, a quien llamaremos Albert, puesto que prefiere mantener su identidad protegida. “Queríamos hacer algo completamente distinto, algo irreverente y con carácter para hacer la diferencia”.

Con más de 27 mil seguidores en su sitio web y siendo contratados recientemente para eventos populares como El Chinamo y el debate presidencial que realizó TDMAX, El Serrucho TV se alimenta de la necesidad de un público por dosis de humor negro.

La tropa está compuesta por Pancho Poncho Villa (con camisa de México); Luis Ramón Mientes (camisa celeste, chaleco rojo); Tato López Cúrcuma (audífonos); Sergio Rubén Chota (gris); Aurelio Zárate (pájaro negro) y Ñeco Mora (pelo blanco con camisa de Cartaginés). Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Propuesta diferente

“¿Cuántas veces nos han censurado?”, le pregunta Robert, el segundo humorista a bordo (también en el anonimato), a Albert. “Es que no podríamos contar las veces que ha pasado”, le responde.

Albert y Robert se ríen y se sorprenden al rememorar el camino que los ha llevado hasta el éxito que gozan. Ambos, de formación actoral, toparon una sequía laboral con el comienzo de la pandemia. Albert, inspirado por el artista Jim Henson (creador de Los Muppets), pensó en darle un giro a los habituales títeres de niños y meter irreverencia en muñecos que hablaran sobre temas deportivos.

“Pasé varias noches buscando la forma de reaccionar a la pandemia y en eso se me ocurrió la idea. Llamé a Robert, quien siempre ha trabajado con diseños de este tipo y me hizo el títere de Aurelio en una sentada. Entonces yo le pregunté: ‘mirá, te puedo pagar por esto, ¿pero por qué no te me unís en este proyecto?’, recuerda. Desde entonces, ambos escriben, producen, editan y realizan toda la producción detrás de El Serrucho TV.

Robert quedó fascinado con la propuesta. Este actor realiza las voces de los dos personajes más populares, Aurelio Zárate, el comentarista que protagoniza este universo deportivo; y de Sergio Rubén Chota, el director del noticiario en que ocurren las locuras.

Aurelio Zárate es el alma de la fiesta de 'El Serrucho TV': no se guarda nada y le ataca a quien se le ponga al frente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros quisimos hacer voz de lo que piensan los aficionados”, admite Robert. “Usualmente el periodismo deportivo debe seguir ciertas líneas, entonces queríamos ser lo que dice el pueblo, con mucha irreverencia. Le lanzamos a un entrenador, a la Selección, a la Federación de Fútbol... Queremos ser el sentir de todos, pero con humor”.

De hecho, la idea de fundar El Serrucho TV surgió justamente ante una situación que fue comentario público en su momento. Cuando fue lanzado el canal FUTV, que tiene exclusivas deportivas, buena parte del aficionado futbolero se sorprendió porque la mascota del canal fuera un zanate. Justo ahí, Albert tomó inspiración para escribir el personaje de Aurelio. Empezaron a grabar videos a YouTube y poco a poco comenzó la efervescencia.

“Zarate es sin duda el más irreverente y, por eso, la gente se identifica muchísimo con él”, asegura Albert. Robert, por su parte, agrega que “es el más cercano a la cultura impulsiva del aficionado. Por eso siempre hay una gran respuesta con él: dice lo que muchos piensan”.

Ante el ánimo que provocó Aurelio, ambos creadores se vieron en la necesidad de expandir el universo de títeres, algo que no tenían entre manos. Así surgió la idea de generar una suerte de noticiario en línea.

El segundo muñeco en surgir fue Sergio Rubén Chota, “quien es un personaje más aterrizado y funciona para contrastar la impulsividad de Aurelio. Es nuestro Ignacio Santos, un director de orquesta, con un humor más blando”, señala Robert.

Sergio Rubén Chota mueve los hilos del noticiario ficticio en que se desarrolla 'El Serrucho TV'. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La tropa de títeres se completa con Pancho Poncho Villa, el corresponsal de El Serrucho TV en México; Luis Ramón Mientes, analista arbitral; Tato López Cúrcuma, reportero deportivo; y Ñeco Mora, un adulto mayor que es seguidor del Club Sport Cartaginés. Todos estos títeres son los catalizadores de parodias sobre los absurdos del mundo deportivo.

“Nosotros queremos que los personajes tengan vida propia, por eso mantenemos nuestro anonimato. No tenemos la intención de promocionarnos porque no queremos robarle protagonismo a los personajes. Es un universo con vida propia y no queremos arruinar la ilusión diciendo que hay alguien detrás”, afirma Albert.

Todo parece indicar que habrá El Serrucho TV para rato. Los humoristas preparan cortos de ficción e incluso sueñan con llevar a los títeres a las tablas. Mientras eso sucede, aún queda mucho fútbol para pasar al lado de Aurelio y sus compinches.