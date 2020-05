–Me imagino que el propósito es seguir entreteniendo mientras me sienta bien. Me siento bien a pesar de ser mayor. No fumo, no tomo y he tenido buena calidad de vida. Me he conservado mucho. He tenido una vida muy placentera. No me puedo quejar. Uno envejece por fuera, por dentro se mantienen joven. Dios dice que al rato puedo entretener un poco más.