”Mi prueba salió positiva y afortunadamente la de Rubén (su novio) salió negativa. Sí, así es esto pero ya solo toca seguir el protocolo de aislamiento. Tengo fe y quiero tener certeza en que todo estará bien, Rubén se tendrá que aislar y tomaremos todas las medidas de seguridad, toca cuidarnos y que esto es una realidad, no hay que bajar la guardia, no nos confiemos, yo me considero de las personas que más me he cuidado y miren, me tocó”, dijo.