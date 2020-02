“Dicen que el corazón se conquista por el estómago, entonces creo que sí, uno puede tener ciertas habilidades en la cocina que le permitirán consentir a la pareja, y eso es una forma de dar amor, es una forma bonita de compartir y de tener espacios más íntimos que no siempre se logran en los restaurantes por la cantidad de gente, más en una fecha como esta del 14 de febrero”, dice la exparticipante de Dancing with the Stars.