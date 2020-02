–Con mi mamá eran puras cosas dulces: torta chilena, pan dulce, galletitas... Cuando me iba a casar, me mandaron a clases de cocina para que supiera hacer huevo, arroz y frijoles, porque yo verdaderamente lo que hacía eran cositas dulces. Después me empecé a preparar con cocina general y me di cuenta de que yo soy más del área de cocina que de pastelería porque en la cocina uno agrega al gusto, a diferencia de la pastelería. No necesita medidas. Obviamente para mis libros, peso y mido, pero en la vida real soy un poco precisada; entonces, eso de medir y pesar no es lo mío (risas).