Édgar Murillo inicia un camino solo: deja La media docena para dedicarse a sus propios proyectos

La media docena se quedó incompleta. Édgar Murillo, uno de sus integrantes, decidió separarse del grupo para enfocarse en sus emprendimientos personales. Así lo dio a conocer la agrupación por medio de un comunicado de prensa.

“Después de 25 años de haber compartido su talento y buen humor con La media docena, hoy @guitamur toma la decisión de despedirse del grupo para dedicarse de lleno a sus proyectos personales. Agradecemos profundamente su profesionalismo y compromiso por regalar tantas risas, al mismo tiempo que le deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que vaya a emprender”, reza la información.

. Con esta imagen La media docena comunicó la salida de Édgar Murillo. Foto: Instagram

Murillo, actual presentador de Tu cara me suena, de Teletica, no se ha referido en sus plataformas sociales a su decisión y a los proyectos en los que enfocará sus energías. Se intentó conversar con él, pero la llamada se iba de inmediato al buzón de voz.

Lo que es conocido es que el humorista tiene otros proyectos adicionales a La media docena, como lo es un restaurante de mariscos. También trabaja como generador de contenido .

Sobre su permanencia en proyectos en los que trabaja junto a Mario Chacón, Daniel Moreno y Erik Hernández, como lo es Maikol Yordan, la serie --que se ve actualmente en Teletica-- Moreno, director del espacio, informó que él terminará esta temporada con ellos.

“Nosotros terminamos en muy buenos términos y dejando las puertas abiertas. No es para nada una ruptura fea. El próximo episodio que le toca grabar es como en 15 días y le pregunté si todo bien y me dijo que sí. La relación sigue cordial. Es más un tema de prioridades en la vida sin que signifique un pleito o ruptura fea”, dijo Moreno.

Hay que recordar que el programa de sketches La media docena había salido del aire en febrero del 2018. Los participantes del espacio se dedicaron de lleno a la filmación de Maikol Yordan 2. Murillo figuró en las dos películas que los humoristas grabaron juntos.

Media vida juntos

Tras la salida de Édgar del cuarteto, sus compañeros de décadas le dedicaron mensajes deseándole lo mejor.

“Con el tiempo todos evolucionamos y descubrimos nuevas vocaciones, hemos entendido que lo más importante es que cada uno esté en lo que lo hace feliz y le agradezco mucho a Guita todo lo que nos aportó”, refirió Moreno.

Erik Hernández mencionó que luego de media vida trabajando juntos se alegra de que cada uno pueda escoger lo que le gusta hacer.

“¡Mis mejores deseos para Guita!”, dijo.

Mario Chacón se expresó más sentimentalmente y reconoce que este “es un momento muy duro”.

“No va a ser fácil acostumbrarse y extrañaré que ya no va a estar acompañándonos en escenarios y locaciones. Me va a hacer mucha falta, querido... ¿de quién es que estaba hablando? No, en serio, ¡me alegra mucho que dedique sus esfuerzos a lo que más le apasiona!”, dijo Mario, quien le deseó muchos éxitos.

En conjunto, los mediodocenos, reiteraron su gratitud con el público por su apoyo y con Édgar por “todos los buenos momentos”.

Murillo, quien ha sido presentador de las seis temporadas de Tu cara me suena, había dicho en entrevista en el 2017 que poco a poco había ido perdiendo el “miedo de presentarse sin los tres maes” con los que había trabajado toda su vida. Cuatro años después de aquellas palabras, Édgar inicia un camino solo.