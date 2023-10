¿De qué murió Matthew Perry, el brillante actor de la popular serie ‘Friends’?

Este sábado por la noche el mundo quedó conmocionado ante la noticia de la muerte de Matthew Perry, el reconocido actor de 54 años, conocido por su papel en la exitosa serie “Friends”. Perry fue hallado sin vida en su hogar de Los Ángeles, según informó el medio especializado TMZ.

Perry alcanzó la fama al interpretar a Chandler Bing en la icónica comedia de los años 90 “Friends”, que aún hoy sigue siendo popular entre los aficionados a las series. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público gracias a sus gestos y chistes a lo largo de las 10 temporadas y 234 episodios.

¿De qué murió Matthew Perry?

Según TMZ, Perry “aparentemente se habría ahogado” en su bañera tras sufrir un ataque cardíaco. El actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. A pesar de las recaídas de Perry en su lucha contra las drogas y el alcohol, fuentes policiales confirmaron que no se encontraron drogas en el lugar de su muerte.

Ángel de Brito proporcionó más detalles en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter). “Las primeras informaciones indican que se habría ahogado en el jacuzzi de su casa. También se supo que inicialmente se solicitó ayuda debido a un paro cardíaco”, indicó. A pesar de los esfuerzos de reanimación, no pudieron salvarlo.

La noticia de la muerte de Perry causó una oleada de condolencias en las redes sociales. Miles de fanáticos expresaron su tristeza en la última publicación de Instagram de Perry, compartida apenas seis días antes de su fallecimiento. (CHRIS DELMAS/AFP)

A lo largo de su extensa carrera televisiva, Perry protagonizó diversas series como “Boys Will Be Boys”, “Growing Pains”, “Silver Spoons”, “Charles in Charge”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210″, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, entre otras. También incursionó en el cine con películas como “Fools Rush In”, “The Whole Nine Yards”, “Three to Tango”, “The Kid” y “17 Again”.

Tras la triste noticia, miles de fanáticos expresaron su pesar en la última publicación de Instagram de Matthew, que compartió hace apenas seis días mientras disfrutaba de la noche en un jacuzzi. “¿Así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien?”, escribió en la leyenda, mostrándose relajado y escuchando música con auriculares.

Los mensajes de condolencia inundaron su perfil, destacando la huella imborrable que dejó como Chandler en la historia de las series de televisión.

Despedida de Janice

La desgarradora despedida de Janice también estremeció las redes sociales. Maggie Wheeler, la actriz que interpretó a Janice, la “novia” de Matthew Perry en “Friends”, fue la primera en compartir un mensaje conmovedor en sus redes sociales.

“Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu vida demasiado corta seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto junto al actor.

