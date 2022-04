Cristiano Ronaldo sumido en críticas por exabrupto contra fan adolescente con autismo

El barullo provocado por Twitter, los chats familiares, las cajas de comentarios de Facebook y el boca en boca han dejado a más de uno confundido con lo concerniente a Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol internacional que, cada cierto tiempo, cae en una polémica de la cual nadie puede escapar.

El pasado 9 de abril fue cuando se gestó el incidente que tiene a CR7 como comidilla de domingo. El Manchester United, equipo en que milita el portugués, cayó derrotado por el Everton.

Cuando abandonaba el terreno de juego, el atacante del United golpeó en la mano de un adolescente, haciendo caer al suelo el teléfono móvil del hincha.

El video se viralizó y las críticas le llovieron. El asunto creció y la policía de Merseyside inició una investigación luego de que el muchacho de 14 años, llamado Jacob Harding y seguidor del Everton, compartiera fotografías del golpe sufrido y del teléfono dañado.

El incidente ocurrió inmediatamente después de la derrota del United por 1-0 ante el Everton en Goodison Park, cuando Ronaldo perdió la calma mientras salía de la cancha.

“Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United y el Everton tras las informaciones sobre una posible agresión en el partido entre Everton y Manchester United en Goodison Park”, indicó un vocero de la policía en ese momento.

الاسطورة كريستيانو والمشجع من زاوية أخرى. pic.twitter.com/PE1LahZpms — عالم كريستيانو (@c7world) April 9, 2022

“Hay una investigación en curso y hay agentes que trabajan con el Everton para analizar las imágenes de videovigilancia y que reúnen la totalidad de los testimonios para determinar si se ha cometido un delito. La Federación Inglesa de Fútbol también va a estudiar este incidente”, agregó el portavoz.

La madre del joven muchacho de 14 años, quien es una persona con autismo y dispraxia, indicó a la prensa que su hijo tenía un hematoma en la mano y que el incidente dejó a ambos impresionados, pues nunca esperaron que el portugués reaccionara de esa manera.

Muchos recordaron que en noviembre pasado había sucedido otro extraño incidente con CR7. Ronaldo explotó luego de la eliminación de la Juventus (equipo en el que jugaba el semestre anterior) en octavos de final a manos del Porto, en la temporada 2020-2021 de la Champions League. En las imágenes que circulan de la intimidad del camerino se ve cómo insulta al equipo, reclama y discute acaloradamente con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, su compañero en ese momento.

[ Cristiano Ronaldo en modo explosivo insulta y discute en el camerino ]

Cristiano Ronaldo está envuelto en la polémica por lo sucedido tras el partido en que cayeron derrotados. Foto: AFP (OLI SCARFF/AFP)

La reacción de la familia

Ronaldo se disculpó con el joven aficionado a través de sus redes sociales y le ofreció a Jacob la oportunidad de ver un partido del United en Old Trafford.

“Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos”, escribió CR7, “sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Quisiera disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de juego limpio y espíritu deportivo”.

La fanaticada del portugués aplaudió su forma de disculparse. Todo parecía tranquilizarse hasta que Sarah Kelly, la madre de Jacob, criticó a Ronaldo por no comunicarse en privado con su hijo. En horas recientes ha trascendido que ni la madre ni el chico quieren aceptar la oferta del portugués de ir a ver al United.

“La disculpa o la falta de disculpa fue lo que me enojó aún más”, dijo Sarah al diario The Telegraph.

[ Familia autista: las miradas eternas de los niños invisibles ]

En Twitter se compartieron estas fotos de la mano y el celular del niño tras el incidente. Foto: TW

“Pensé: ‘qué grosero, le estás diciendo a todo el mundo que te has disculpado y no lo has hecho”. Está bien, lo has puesto en las redes sociales pero... deberías disculparte con mi hijo personalmente. Él tuvo varias horas para reflexionar sobre ello. Debería haber averiguado nuestros datos de contacto... Decir que había hablado con nosotros y publicar algo. Hubiera sido feliz con eso”.

Además, la madre del muchacho también lanzó dardos al club de Old Trafford.

“Me sorprendió bastante que United no hubiera emitido una declaración pidiéndonos que nos pusiéramos en contacto. Eso me parece muy, muy grosero. ¿Por qué nosotros, como fanáticos del Everton, iríamos a ver al United? Él puso, ‘este seguidor’. No dice si era seguidor del Everton o del United. Es solo una disculpa muy, muy débil en mi opinión”.

[ Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de la historia en partidos oficiales ]

Ronaldo ha demostrado tener problemas para manejar sus emociones después de los partidos de fútbol. Foto: AFP (SEBASTIEN BOZON/AFP)

La furia contra el portugués explotó con sus declaraciones, en especial cuando la madre del joven afectado detalló cómo fue llegar a la casa y conversar lo sucedido con su hijo.

“Era nuestra primera vez juntos en un partido de fútbol. Jacob está obsesionado con el Everton y el fútbol. Es su pasión. Simplemente le quitó brillo completo al juego, a la victoria, a la experiencia. Ni siquiera estoy pensando en el día que tuve con él, que fue un día maravilloso. Solo estoy pensando en los últimos cinco segundos. Ronaldo lo ha estropeado por completo”, contó la madre.

Cuando Sarah le preguntó a Jacob si quisieran ir al partido, el muchacho le contestó que “no, mamá, no quisiera volver a verlo nunca más”.

Sarah también reveló que como Jacob es una persona con autismo, tuvo problemas para dormir después del incidente.

“Con él teniendo discapacidades, es más difícil para él expresarse y puede tomar más días entender lo que sucedió. Con su autismo, le resulta difícil procesar las cosas. Me dijo: ‘no puedo creer que Ronaldo haya hecho eso, realmente me gustaba’”.

¿Habrá una disculpa real para Jacob y su madre? Por el momento, lo que queda en firme es la investigación contra el atleta y el aluvión de críticas que aumenta hora con hora.