Cristiano Ronaldo en modo explosivo insulta y discute en el camerino

Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo es un competidor nato, en su ADN está el ganar y ser el mejor en todo lo que participa, sin importar lo que sea, y por lo mismo es el más crítico de su desempeño y de lo que hacen sus compañero cuando los resultados no se dan. El último ejemplo de la personalidad del portugués se refleja en un video filtrado en su etapa en la Juventus.

Ronaldo explotó luego de la eliminación de la Vecchia Signora en octavos de final a manos del Porto, en la temporada 2020-2021 de la Champions League. En las imágenes que circulan de la intimidad del camerino se ve cómo insulta al equipo y reclama y discute acaloradamente con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, su compañero en ese momento.

Es más, Andrea Pirlo, técnico en ese instante de la Juve, tuvo que intervenir para calmar a la estrella lusa, quien repetía: “¡Qué mierda! No jugamos nada, a nada”.

Cuadrado lo encaró y le recordó que debía ser ejemplo a lo interno, a lo que CR7 respondió aún más molesto y a los gritos: “Yo también, yo me incluyo también. No estamos jugando nada, hay que decir la verdad. Es un partido de Champions. Hay que tener personalidad”.

Estos extractos salen a la luz en la serie All Or Nothing de Amazon Prime, en la que se observa al máximo goleador de la Champions como nunca antes.

Cristiano Ronaldo marcó 101 goles con la Juventus en 134 partidos con los italianos. Actualmente defiende los colores del Manchester United. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Luego de este traspié y al terminar la temporada 2020-2021, Ronaldo salió de la Juventus y se marchó al Manchester United, pese a que aún le restaba un año de contrato con los italianos.

En su paso por los Bianconeri Cristiano disputó 134 compromisos, consiguió 101 anotaciones y ganó dos títulos de la Serie A, dos Supercopa de Italia y una Copa de Italia.