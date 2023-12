Cinco películas para estimular la reflexión y el pensamiento crítico

Para los aficionados al cine, el periódico La Nación de Argentina presenta una selección de cinco películas que, según la Universidad de Harvard, reconocida por su excelencia en la educación superior, compartió.

La selección no se basa en las producciones más influyentes ni en los clásicos del cine, sino en aquellas que invitan a la reflexión y al pensamiento crítico.

Desde las comedias románticas hasta el suspenso más inquietante, la evolución del cine ha explorado a fondo todos los géneros en su amplia diversidad. En el año 1895, se exhibió la ópera prima cinematográfica titulada La salida de los obreros de la fábrica Lumière, bajo la dirección de Auguste Marie y Louis Jean Lumière, con una duración efímera de 46 segundos. Este breve metraje constituyó un hito trascendental en la industria del cine, dando inicio a una era caracterizada por la creatividad desbordante y la experimentación sin restricciones.

A continuación, compartimos las cinco producciones cinematográficas más sobresalientes que dio a conocer el medio anteriormente mencionado:

1. Vértigo (1958) - Alfred Hitchcock

Bajo la dirección del renombrado Alfred Hitchcock, Vértigo se erige como una obra maestra que fue proclamada como “la mejor película de todos los tiempos” en el año 2012, según la revista Sight and Sound durante el Festival de Cine Británico. La narrativa se centra en la pesquisa de Scottie Fergusson, un detective de la policía de San Francisco afectado por vértigo, quien opta por retirarse tras un incidente traumático.

'Vértigo' figura entre las películas destacadas y ostentó el título de la mejor en el año 2012.

2. Todos los hombres del presidente (1976) - Robert Redford y Dustin Hoffman

Todos los hombres del presidente hizo su debut en 1976, obteniendo reconocimiento con cuatro premios Oscar. En esta producción, se relata el escándalo Watergate a través de la perspectiva de dos periodistas del Washington Post, encarnados por Robert Redford y Dustin Hoffman. Estos profesionales se adentran en una exhaustiva investigación que estremece los cimientos del poder político en la ciudad de Washington.

La cinta 'Todos los hombres del presidente', asimismo, fue destacada y tuvo su estreno en el año 1976.

3. El laberinto del fauno (2006) - Guillermo del Toro

El Laberinto del Fauno traslada a los espectadores a la década de 1940 en España, cuando Ofelia, una niña, se traslada con su madre a la residencia de un capitán. La cinta, bajo la dirección de Guillermo del Toro, laureada con tres estatuillas de la Academia, sumerge al espectador en un universo mágico impregnado de simbolismo.

'El Laberinto del Fauno' transporta a los espectadores a la década de 1940 en España.

4. El lazo blanco (2009) - Michael Haneke

Bajo la dirección de Michael Haneke, El lazo blanco despliega la narrativa de un diminuto poblado que se ve envuelto en una secuencia de enigmáticos percances y luctuosas defunciones en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Este filme germano insta a la reflexión acerca de la moralidad y las sombras que podrían albergarse en lo más recóndito de una comunidad.

La cinta cinematográfica 'El listón blanco' relata su trama en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

5. El globo rojo (1956) - Albert Lamorisse

El globo rojo (Le ballon rouge en su título original) se erige como una joya cinematográfica francesa con una duración de apenas 36 minutos. Esta obra conmueve por su delicadeza y sencillez. La trama sigue a un niño solitario que descubre un globo rojo en los adoquines parisinos, estableciendo así una relación que se erige como metáfora poética de la amistad y la aventura.

'El globo rojo' es un filme recomendado y tiene una duración de 36 minutos.

La Universidad de Harvard extiende su exploración cinematográfica, al incluir en su selecto repertorio un nutrido conjunto de películas que desafían convenciones y fomentan la reflexión, afirma La Nación de Argentina. Entre estas destacan títulos tales como Raging Bull, Taxi Driver, Hable con ella, Blue Velvet, Sex, Lies, and Videotape, The Rules of the Game, Ciudadano Kane, Bicycle Thief y Salt of the Earth, por mencionar solo algunas.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.