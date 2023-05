Christy Marín sufre aerofobia, ¿cuáles famosos también la padecen?

Christy Marín, experta en protocolo y de la realeza británica, se encuentra en Reino Unido para presenciar la coronación del rey Carlos III. Sin embargo, llegar hasta ahí no fue fácil, pues además de la logística del viaje, Marín dice que tuvo que enfrentar la aerofobia, que hace que sus vuelos no sean tan placenteros.

La aerofobia es un término psiquiátrico para definir el temor a volar. Este miedo llegó a su vida luego de una mala experiencia. “Mi primer viaje en avión fue cuando era muy pequeña, quizás tendría 7 años, cuando fui por primera vez a Disney”, comentó Marín por medio de sus redes sociales.

No obstante, “en 1998 tuve un incidente y desde ahí sufro de aerofobia”, aseguró, para después comentar que muchas personas sufren de este temor.

“Esto no es cuestión de polada, de dinero, de fama. Es simplemente una fobia que en mi caso no quisiera tener, pero que en este viaje lo voy enfrentando valientemente”, agregó, mientras iba a mitad del trayecto hacia el Reino Unido.

Otras personas también padecen esta fobia y las celebridades no son la excepción. Es por eso que, a continuación, le presentamos una lista de famosos que han revelado su miedo a volar.

En una entrevista con The Kelly Clarkson Show la actriz reveló que desarrolló este miedo porque en un momento de su carrera trabajaba en Nueva York y vivía en Los Ángeles, por lo que tenía que volar cada cuatro días.

“Lo que hice y lo que recomiendo a la gente si se encuentra con turbulencias es poner cierta música, con la que sabía que no iba a morir”, comentó la intérprete. Como ejemplo, Fox mencionó que le gustaba escuchar a Britney Spears. “Esa no es la banda sonora de mi muerte. Entonces, eso siempre me hizo sentir mejor”, agregó.

De acuerdo con People, la reconocida actriz de Friends, reveló que su miedo a volar se originó por un viaje que hizo a México con sus amigos para celebrar su cumpleaños número 50. En ese vuelo, el avión presentó problemas para despegar.

“Obviamente, tengo mucho miedo a volar, pero nadie más [conmigo en el avión] lo tiene. Entonces, Courteney Cox [Mónica, en Friends], cuyo padre es piloto y nunca tiene miedo, dijo: ‘¿Deberíamos haber verificado eso? ¿todo bien?’ Dijeron, No, no, está rodando, todo va bien”, comentó la actriz durante una entrevista a Jimmy Kimmel Live!

Aunque pudieron despegar de manera segura, el vuelo se vio obligado a dar la vuelta dos horas más tarde después de que se descubrió un problema mecánico con la aeronave. Luego, ella y sus amigos abordaron otro avión y llegaron a su destino.

El reconocido actor y esposo de Jennifer López, Ben Affleck, le dijo al presentador de televisión Jay Leno, en el 2010, que lucha contra el miedo a volar, aunque sigue subiéndose a los aviones sin problema.

Su miedo se originó porque cuando tenía 9 años, realizó un vuelo a Washington D. C. solo. Para su sorpresa, el avión en el que viajaba fue alcanzado por un rayo y el motor se incendió, pero logró un aterrizaje de emergencia exitoso.

La actriz y cantante, Miley Cyrus también padece de aerofobia, así lo reveló su hermana Brandi en su podcast, en el 2019, donde aseguró que la exestrella de Disney es una voladora “muy nerviosa”.

Según Brandi, el miedo de la cantante se produjo por un angustioso vuelo a un festival de música del Reino Unido.

La actriz reveló que padecía aerofobia en el 2013 y que su miedo se debe a que sobrevivió a un accidente aéreo en Wyoming. Sin embargo, tuvo que enfrentar su miedo al protagonizar Gravity, la película de ciencia ficción ambientada en una estación de transbordadores espaciales.

“Me convencí de que era el universo diciéndome que necesitaba superar mi miedo. Dije que lo haría”, comentó a The New York Times . “No estaba feliz por eso. Pero dije que lo haría”, agregó.

Otros famosos con miedo a volar son Sylvester Stallone, Bruce Willis, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg o Woody Allen.

El menor de los Jonas Brothers, Nick Jonas, reveló a Cosmopolitan, que, pese a que lo hace constantemente, odia volar.

La gente está sorprendida por eso porque vuelo todo el tiempo, pero creo que desafiar la gravedad es simplemente aterrador”, comentó el cantante.

Juanes Copiado!

El cantante colombiano, Juanes, confesó durante una entrevista con El Hormiguero, en el 2019, que su miedo a volar es algo con lo que lidia desde hace tiempo.

“Sigo teniendo miedo a volar, pero me controlo mucho. Antes bebía whisky, me tomaba una pastilla. Ahora me subo, rezo y pienso que si no me falla la licuadora de mi casa no puede fallar este avión”, comentó.

