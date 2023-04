Christy Marín: la tica que cumplirá un sueño durante la coronación del rey Carlos III

El 8 de setiembre, el día en el que la reina Isabel II falleció, Christy Marín estaba cumpliendo años. Prácticamente no celebró su día especial, pues estuvo concentrada en todas las informaciones relacionadas con el suceso. De hecho, las personas la llamaban para felicitarla por su natalicio y, de paso, le daban sus condolencias por la muerte de la monarca.

El motivo de tales pésames es que la experta en protocolo es conocida por su afinidad a la monarquía española. Ella no está unida de ninguna manera a la monarquía inglesa, pero muchos costarricenses la relacionan con todo este mundo.

Ella no lo niega, ama la realeza y sus tradiciones, y por eso que el próximo 6 de mayo, cuando se realice la coronación del rey Carlos III, Christy cumplirá un sueño.

Christy Marín viajará hasta Inglaterra para ser "los ojos de los ticos" durante la coronación del rey Carlos III. Foto: MINI para LN

Mientras se enteraba de los pormenores del sensible fallecimiento, la experta en protocolo pensaba en los dichos que eran la gran coincidencia que era para quienes estaban en ese momento en Inglaterra. Desde entonces empezó a aterrizar la idea de viajar hasta Reino Unido para contarle a Costa Rica todo lo relacionado con la coronación de Carlos III.

Christy partirá el 2 de mayo a Inglaterra para cubrir todos los pormenores de la coronación del Carlos III, quien fue proclamado rey el 10 de setiembre. Este viaje representa un sueño cumplido para Marín, quien buscó apoyo de patrocinadores e hizo una inversión en equipo para informar todo lo relacionado desde sus plataformas.

“Todo va a ser comunicado a través de mis redes sociales: en Facebook e Instagram @protocolochristymarin y ahora también tengo tiktok. Además en mi canal de Youtube ProtocoloTV”, comentó.

Christy Marín es conocida por ser experta en protocolo y por sus conocimientos en temas de monarquía. Foto: Archivo LN

Para Christy Marín el fallecimiento de Isabel II fue un triste acontecimiento, al punto de que lloró como cuando una persona lamenta el fallecimiento “de su ídolo”, dice.

“Para mí era cercana, hablaba de ella todo el tiempo”, afirma. A este punto llega su fanatismo por la monarquía, por eso hace la analogía de que asistir a ver la coronación de Carlos III es lo que sería para un fánatico del fútbol asistir a un Mundial.

Eso sí, Marín hará la cobertura a través de de las pantallas que se ubiquen en los distintos lugares, pues aunque lo intentó, no logró que la acreditaran como medio de comunicación.

“No obtuve lo que quería que era tener un sitio más privilegiado. Voy a ir allá, buscar el mejor sitio, si tengo que acampar desde el día anterior lo haré para llevarle lo mejor a mi público que está acostumbrado a que yo les hable de este tema”.

Marín, relacionista pública y Máster en Protocolo, graduada de la Escuela Internacional de Protocolo en Madrid, España, habló de cómo nace su fascinación por los temas de la realeza.

“En Costa Rica no hay realeza y sé que incluso hay gente anti monarquía, pero para mí los temas reales son la máxima representación del protocolo en el mundo. A mí me gusta tropicalizar la monarquía para implementarlo al protocolo en Costa Rica. Mis redes sociales siempre son con este tipo de contenido educativo. Por ejemplo, en Costa Rica deberíamos de aprender la putualidad de los británicos”, comentó Marín.

Mientras se formaba en materia de protocolo, sí o sí debía estudiar las casas reales, entre ellas la británica, su favorita.

Christy Marín vivirá uno de sus sueños al cubrir la coronación de un rey. Foto: John Durán

“De ahí nace mi amor por los Royals. Ya me leí el nuevo libro del príncipe Harry y vi la serie de Netflix. Antes de irme haré un conversatorio. La gente me escribe y me dice que los temas de la monarquía son su placer culposo”.

El evento más importante será la ceremonia de coronación, que se realizará el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en Inglaterra; no obstante, Christy compartirá diferentes contenidos previos y posteriores. Ella se quedará en Europa hasta el 13 de mayo.

En Inglaterra, la costarricense hablará de protocolo, rituales, invitados, sitios turísticos y el ambiente que se respira antes y durante la coronación evento, que no se realizaba desde hace más de 70 años, tiempo en el que reinó Isabel II. La tica asistirá con su amigo y sommelier Manrique Segura, quien la apoyará con datos de interés en gastronomía.

“Me he preparado mucho. Las 10 horas de vuelo voy a estudiar más para aprenderme más detalles y manejar la información. Vamos a hablar de ubicación geográfica, de cultura y más. La idea es que el costarricense conozca más del Reino Unido. Al tico le encata vinear, voy a ser los ojos ticos en la coronación”.

Posiblemente, luego de esta cobertura, hará una parada en París, Francia, para visitar el túnel donde Lady Di perdió la vida. Será un viaje completamente “monárquico”.

Christy Marín se siente realizada. Cumple su sueño de adulto y también el de niña, cuando desde los cinco años pedía de regalos navideños teléfonos victorianos y soñaba con castillos y caballos.

Christy acudirá a Inglaterra apoyada por cinco patrocinadres, entre ellos MINI, la marca de vehículos británicos.

“Es un viaje muy costoso, sin ayuda no podría hacerlo. Yo hice mi inversión, pues voy a retribuir el apoyo con buena calidad en mis videos”.