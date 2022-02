Carlos ‘El Mono’ Sánchez listo para Costa Rica: ‘por favor no olvidemos la comedia’

Aunque las razones sobran para angustiarse por las coyunturas mundiales, la risa siempre aparece. Esta es la filosofía que trae Carlos ‘El Mono’ Sánchez para el Festival Internacional de la Risa, que tendrá su primera edición en Costa Rica.

Con la presencia de intérpretes internacionales, el evento quiere hacerse un espacio fijo en la agenda cómica de nuestro país.

El sábado 23 de abril se presentará Sánchez, un humorista con más de 20 años de carrera. Gracias a su humor blando, que encuentra la gracia en las anécdotas del día a día, Sánchez ha obtenido importantes reconocimientos como una Gaviota de Plata y una Paloma de Oro obtenida en el Festival Viña del Mar.

Viva conversó con el humorista sobre sus expectativas para la presentación en suelo tico, la cual será en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

[ La Peliteñida, Marce y Freddy, de ‘Betty, la fea’, serán el plato fuerte del Festival Internacional de la Risa ]

'El Mono' Sánchez fue galardonado con una Gaviota de Plata y una Gaviota de Oro en Viña del Mar 2017. Foto: cortesía. (Walter Gomez Urrego.)

—Son tiempos complejos para el mundo entero. ¿Por qué es necesario reír?

—Es fácil hacer llorar, pero es muy difícil hacer reír, tanto que cuando logras que la gente se ría tienes un plus en la vida de los demás. La risa, venga de quien venga, se logre como se logre, tiene un valor tan importante en la salud del ser humano.

”El compromiso de quienes vamos a estar en comedia es que la gente se olvide de todo lo que estamos pasando. En redes sociales nos volvemos politólogos, analistas, guerreristas... Es tan fácil opinar, pero tan difícil hacer reír. Eso sí: es necesario.

[ La otra cara de El Bananero: una entrevista sobre familia, depresión y fanatismo ]

—¿De dónde toma la inspiración?

—Gracias a Dios que a los humoristas nos dijeron que no hiciéramos más chistes sobre raza, culturas, sexo, política y religión. Así encontramos en la vida cotidiana lo necesario para hacer humor. Todo lo que a usted le ocurre en la casa y en la calle se convierte en un insumo para hacer comedia. De ahí saco mi material.

El Mono Sánchez suele acompañarse de música en sus presentaciones. Foto: cortesía RPM TV

—Me da la impresión que ese abordaje del humor funciona para cualquier país. ¿Es así?

—Es algo universal. En ningún show he dicho nada que fuera algo lejos de lo común. Por ejemplo, varias veces he ido a charlas de alcohólicos anónimos invitado como humorista a hacer chistes de borrachos, para que esas personas que hoy están en el grupo se den cuenta cómo se veían antes de estar ahí. Un chiste, por ejemplo, es alguien que llega a preguntar si el lugar es Alcohólicos Anónimos porque quiere llevarse lo que sobre.

—Veo que tiene una idea del humor como agente social...

—Algo que me llena mucho es que en la comedia también generamos trabajos indirectos: el que vende dulces, el de la luminotecnia... Son decenas de trabajos los que hay alrededor de una noche de comedia. Cuando vayan al show y se rían, recuerden también que hay mucha gente esforzándose para que usted se divierta al máximo.

[ ‘Los felices veinte’: el subversivo ‘late-show’ web que usted debería ver ]

—¿En dónde comienza el humor?

—Sin cuentería no hay comedia. El humor está en la calle y, para hacer comedia, hay que ser payaso y conocer el mundo. Yo me considero que tengo un payaso por dentro. Cuando tienes ese concepto no es tan difícil hacer comedia con humor universal. Es importante conocer el entorno para conectar con el público. Quiero que la comedia siempre esté por encima de mí; siempre es bueno que el humorista pase a segundo plano. Nada de egos.

—¿Cómo ve el tema de que Costa Rica quiera tener su propio evento de comedia?

—¡Por favor! A mí me preguntan en Cali, donde vivo, mi opinión sobre la comedia. Y yo siempre pido que entre más humor venga, mejor. Así más comedia tendremos. Llevo diez festivales internacionales del humor en Colombia y veo llegar gente de todos los países. Es una necesidad del mundo entero hacer reír. Por favor no olvidemos la comedia.

Más humor

Lorna Cepeda fue la peliteñida en 'Betty la fea'. Vendrá al país en abril. Foto: Archivo

Con la presentación de los comediantes costarricenses Natalia Monge, Marcia Saborío y Carlos Ramos (El Porcionzón), el FIR arrancará el sábado 23 de abril a las 7 p. m. En el evento, ellos protagonizarán un repertorio de stand up comedy creado específicamente para la ocasión.

Eso sí: el plato fuerte del festival será la presentación de varios de los actores de Yo soy Betty, la fea. Al país llegarán Lorna Cepeda (La Peliteñida), Julio César Herrera (Freddy) y Natalia Ramírez (Marce), quienes presentarán el 24 de abril con la obra de teatro El diván rojo.

Las entradas para ambos eventos del Festival de la Risa se pusieron a la venta desde el 10 de febrero y están disponibles en el sitio www.eticket.cr.

Desde el martes 15 de febrero, los boletos se pueden adquirir con cualquier tipo de tarjeta u otro medio de pago y los precios van desde los ¢15.000 hasta los ¢39.000. El público podrá escoger entre la zona de mesas o las diferentes secciones con sillas.

“El FIR es un evento que estoy seguro será del agrado de todos. Lo realizaremos todos los años con diferentes invitados y diferentes tipos de shows, buscando siempre que el público se ría y se divierta a lo grande”, expresó Manrique Mata de RPM TV, productor del evento.