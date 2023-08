Capitán de vuelo costarricense agradece a su padre y se viraliza en TikTok

Un tierno momento se vivió en un vuelo hacia San José, en el que el capitán, un joven costarricense llamado Gabriel, le agradeció a su padre la oportunidad de estudiar lo que le apasiona y que en estos momentos pueda cumplir sus sueños de estar entre las nubes.

“Quisiera contarles que este es un vuelo muy especial, yo soy de Costa Rica, a bordo tenemos a mi papá, es la primera vez que él va a volar con nosotros desde que hice el ascenso a capitán, por eso es un vuelo muy especial para los dos, a todos ustedes, padres y madres les debemos las gracias por nuestras vidas y carreras”, expresó el capitán.

En ese momento, Gabriel se robó los aplausos de los pasajeros, muchos de ellos ya en sus asientos y otros en medio del pasillo, ya que iban ingresando a la aeronave.

@marioarayaa Uno de esos momentos en los que Gabri me ha emocionado hasta el llanto, Ser ese papá abordo del q hoy como Capitán está hablando, es lo mejor y más grande que me ha dado la vida!! ♬ original sound - marioarayaa

“A mi papá muchas gracias, por haberme dado la vida y darme el apoyo para llegar hasta aquí donde estamos (...) Disfruten el vuelo, 2 horas, 40 minutos en ruta (...) muchas gracias por volar con nosotros, ¡nos vemos en Chepe!”, concluyó entre sonrisas el capitán.

El momento fue compartido por el orgulloso padre del capitán, Mario Araya, quien manifestó que su hijo lo hizo llorar con las conmovedoras palabras.

“Uno de esos momentos en los que Gabri me ha emocionado hasta el llanto. ¡Ser papá abordo del que hoy como capitán está hablando, es lo mejor y más grande que me ha pasado en la vida!”, fue el caption con el Araya compartió el video en TikTok.

El corto video le encantó a los usuarios de esta red social, quienes enviaron mensajes de orgullo por el capitán y su padre. Actualmente, el clip acumula más de 30 mil likes, se ha compartido casi mil veces y tiene más de 500 comentarios.

“Dios lo bendiga Gabriel. Viva CR”, “¡Mae, hasta yo me sentí orgulloso! Y eso que no lo conozco”, “Qué lindo, que orgullo para los papás, que viva Costa Rica, hay personas que hacen grande a este país y no lo sabemos. Dios lo bendiga Gabriel”, “Los ticos estamos en todos lados, ‘Nos vemos en Chepe’ “ fueron algunos de los comentarios.