Winston Washington: El actor que se transforma en monstruo para el musical de Frankenstein

Winston Washington es uno de los primeros actores que llega al Teatro Espressivo y el último en salir de las instalaciones, todo debido a que a él le corresponde transformarse en el monstruo en el musical de Frankenstein.

Es peculiar la historia de cómo consiguió este papel tan emblemático, basado en la clásica novela de Mary Shelley. Según cuenta, desconocía que se iba a realizar una adaptación musical en Costa Rica hasta que uno de sus colegas se lo comentó en busca de su colaboración.

En un acto de solidaridad, ayudó a su compañero y entre ambos grabaron un par de extractos musicales para la audición. Creyó que ese sería el fin de su relación con el proyecto; sin embargo, esa misma noche recibió una llamada de la productora para que fuera a audicionar para la obra.

En menos de 24 horas, entre la noche del viernes y la tarde del sábado, Winston se aprendió lo que pudo del material, grabó una canción con su teléfono y la escuchó miles de veces hasta el momento que tenía que cantar y actuar en frente del equipo de producción.

“Llegué a esa audición pensando que era un monstruo que necesita mucha energía. Me dije: ‘Voy a trabajar con la convicción de que voy a dar el todo por todo. Tengo este cuerpo para contar la historia de un monstruo que está ensamblado por diferentes partes, que aprende a hablar, a caminar, a relacionarse y desarrolla emociones’”, comentó.

Le dieron el papel. Una vez con el rol asegurado, lo primero que hizo para prepararse fue leer la novela de 1818. Después, vio todas las películas de Frankenstein que pudo y se dedicó a comprender el guion y la musicalidad de la obra.

Preparación de Winston Washington para 'Frankenstein, el musical'

Al inicio, cuando comenzaban los preparativos de la obra, Washington podía durar más de tres horas preparándose, pues su personajes emerge de gran cantidad de maquillaje y unas botas gigantes que lo caracterizan.

Ahora, con tanta práctica, al inicio de cada función dedica tan solo 10 minutos para maquillarse, pero siempre es el último en salir del teatro, alrededor de las 11 p. m., porque deja listo todo su vestuario y recoge la utilería de la obra.

Uno de los retos del personaje es que casi no habla, sino que se apoya mayoritariamente en la música y el canto. Ya que el monstruo es formado y reanimado por el científico Frankenstein, al principio le cuesta decir las palabras. Eso sí, desde que conoce a Elizabeth, su nombre es lo primero que nombra elocuentemente.

“La música nunca se detiene, todo sucede al mismo tiempo. También hay frases que son cantadas, pero que uno termina involucrando la voz hablada y viceversa. Vos hablás y, de repente, se involucra el canto y terminan en una melodía”, agregó el actor.

Aunque ya están en funciones regulares porque el musical se estrenó el 29 de setiembre, Washington siempre tiene “mariposas” (nervios, emoción y expectativa) antes de salir al escenario. En cada presentación, trata de estar muy presente y concentrado, sin olvidar que cada función es diferente a la anterior.

“Siendo un trabajo en el que uno reparte la atención en tres aspectos básicos (canto, actuación y baile), son tantos los detalles que si realmente no me concentro en lo que tengo que hacer, me pierdo la obra. Y a eso le sumaría la energía de un monstruo, que de repente es un extra difícil de calcular. Si lo veo desde el aspecto físico, es como hacer triatlón. Aquí pedaleo, corro, nado y saco la cabeza para cantar una canción”, comenta.

'Frankenstein, el musical' es apto para mayores de 12 años

La trayectoria de Winston Washington

Washington, oriundo de San José y educador musical, comenzó su paso por el teatro por una cuestión de suerte o del destino. Cuando tenía 13 o 14 años, una de sus amigas lo saludó de manera apresurada mientras iba en camino a un taller de teatro. Él la acompañó sin ninguna expectativa, quedó fascinado y nunca más pudo salirse de las tablas.

Su paso por la música también fue insospechado para Washington, pero no para su familia. Desde que le regalaron un pequeño teclado, cuando tenía cuatro años, no podía parar de tocar Juana la cubana e inventar miles de melodías con los sonidos que lo rodeaban.

En su adolescencia, cuando cursaba el colegio en el Liceo de Costa Rica, se acercó a un grupo de estudiantes que estaban tocando algún bolero. Por pura curiosidad se mantuvo cerca de ellos, hasta que le preguntaron si quería entonar alguna canción.

A partir de ahí, no hubo marcha atrás con la música. Primero practicó el método solfeo de los solfeos en flauta dulce, luego recibió clases de piano y finalmente se aventuró con la guitarra.

Winston Washington es el protagonista del monstruo de Frankenstein. Este también es su primer rol protagonista, al menos uno que no comparta historia con otros personajes. (Cortesía Teatro Espressivo)

Su primera participación en una obra de teatro fue en Puerto Limón, en el 2013, con la Compañía Nacional de Teatro. A partir de ese momento, comenzó a participar en proyectos audiovisuales, talleres musicales, programas de canales de televisión y festivales.

Washington ha trabajado en otros musicales detrás de escenas. Por ejemplo, fue director de actores en West Side Story y estuvo a cargo de llevar la partitura en una de las temporadas de Ópera de Costa Rica, del Centro Nacional de la Música (CNM) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Aparte del teatro, la música y el cine, el actor se dedica a dar servicios profesionales en el área de comunicación. Según cuenta, cada una de estas facetas le ha permitido acercarse, cada vez más, a una vida llena de arte.

A futuro, anhela seguir siendo parte de múltiples espectáculos, ya sea desde la parte musical, la actuación, la producción o como educador.

“Siento una gran satisfacción cuando puedo acompañar a alguien en un proceso y llega a un punto en el que la persona se siente realizada. Cuando hay un crecimiento, yo lo veo como una pequeña transformación o algo nuevo”, expresó.

Winston Washington tuvo el papel de Gallo en el musical 'The Fantasticks', presentado en el 2015 en el Teatro Espressivo. (Melissa Fernandez Silva)

Finalmente, el artista quiso enviar un mensaje a quienes desean emprender un camino de actuación en Costa Rica, a quienes recordó que “siempre es importante tener otras alternativas para ganarse la vida, ojalá afines al quehacer, para que lo que hagan siempre venga del propio deseo de hacerlo”.

“Nunca dejen de soñar, porque de verdad es posible. Si se trata del arte, es una carrera de resistencia. Poder dedicarse quiere decir que uno saca el tiempo, se forma, entrena y aprovecha cada oportunidad. No importa si uno hace 25 audiciones y pega una, ese motor nunca se apaga. Se trata de volverlo a intentar y seguir adelante”, puntualizó.

¿Cuál es la historia de Frankenstein, el musical?

Frankenstein, el musical es una adaptación de la novela de Mary Shelley, con una variedad de formatos y estilos musicales que invitan a que el público reflexione acerca de los prejuicios sociales y la arrogancia humana.

Se cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un joven estudiante de medicina obsesionado con vencer a la muerte. El científico se interesa por los experimentos del profesor Waldman, quien lo inspira a crear un “monstruo” de apariencia humana a partir de cadáveres.

Así es como nace el monstruo de Frankenstein, quien enfrenta una evolución personal en medio de su soledad. A lo largo de la obra, la historia de Frankenstein se cuenta mezclando la comedia y el terror.

Este musical estará disponible hasta el 5 de noviembre en el Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, con presentaciones todos los viernes y sábados a las 8 p. m., y los domingos a las 6 p. m.

Esta es la primera vez que el montaje de Frankenstein, el musical se presenta en Costa Rica, pero esta adaptación de la novela ya ha estado en múltiples escenarios europeos.

En suelo tico, esta obra de teatro musical estuvo a cargo de Phil Smith y Paul Stebbings, quien también dirigió y escribió las obras de Un cuento de Navidad y El señor de las moscas.

En el elenco sobresalen los actores Fabián Arroyo (Víctor Frankenstein), Jimena Quesada (Elizabeth), Rodrigo Durán (Igor), Nebin Mata (Profesor) y Esteban Salas (músico). Además, las actrices Elena Durán y Ariana Rodríguez interpretan varios personajes a lo largo de la obra.