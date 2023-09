Troy Baker, actor de ‘The Last of Us’: ‘finalmente, el mundo ve los videojuegos como el arte que es’

Troy Baker, el invitado especial de la convención Connecturday 2023, no olvida lo que le pasó una vez en Kansas, cuando en una convención un hombre mayor se le acercó.

“Solo pude jugar el comienzo de The Last of Us y lo debí pausar por mucho tiempo”, le dijo el hombre a Troy, sin entender sus palabras de primer momento.

El videojuego The Last of Us, uno de los más premiados en la última década, tiene como base una historia emocional que se desenvuelve en un apocalipsis. En su primera entrega tiene como protagonista a Joel Miller, el hombre al que Baker da voz.

Joel, desde los primeros minutos del juego, sufre la pérdida de su hija Sarah a causa del caos social causado por una epidemia. “Yo también perdí a mi hija, como Joel, y sentí que el mundo se me derribaba y solo podía llorar”, le dijo el señor a Troy.

Además de 'The Last of Us', Baker ha trabajado en juegos como 'Bioshock Infinite', Far Cry 4', ' Death Stranding' y 'Uncharted 4. Foto: Lilly Arce

Aun así, cuenta el actor, el hombre le dijo que a los meses retomó el juego y poco a poco la historia de The Last of Us lo hizo enfrentar su duelo, el cual seguía en negación. “Fue un comentario que me marcó, porque el hombre me decía que trataba de buscar luz en su vida de la misma manera en que todos los personajes del juego buscan vivir un poco más y encontrar un nuevo propósito”, recuerda Baker.

Para el intérprete, este tipo de encuentros son los que lo hacen emocionarse de ser parte de convenciones como el Connecturday, evento que se desarrolló este 9 y 10 de setiembre en el Centro de Convenciones de Heredia y que tuvo como eje satisfacer a los fans de la tecnología y los videojuegos.

“Uno llega a un país y no sabe cuánto puede significar uno para muchas personas. Es algo muy emotivo”, relató Baker, en una entrevista exclusiva con La Nación.

El actor llenó por completo el aforo de la tarima Gamer Lab, en el Connecturday, pues ningún fan quería perderse sus palabras. Foto: Lilly Arce

Invitado principal y emocional

Gracias a la convención, Baker aterrizó en suelo costarricense por primera vez. Para él, eventos como Connecturday representan momentos emocionantes y conmovedores, ya que le brindan la oportunidad de conectarse con fans de todo el mundo, quienes han sido impactados por los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. “Uno se asombra de la cantidad de personas que uno ha podido marcar con su personaje”, expresó el actor en conversación con Viva.

A pesar de una agenda abrumadora, que incluyó la inauguración de una instalación interactiva en Universal Hollywood Studios, en Estados Unidos, Baker viajó a Costa Rica para ser parte de esta experiencia única. Su breve estadía en el país refleja el entusiasmo de los organizadores de Connecturday, quienes persiguieron su participación durante casi dos años.

“Me hace muy feliz la vida que tengo”, compartió el actor. Además de sus roles en videojuegos, Baker también hace una aparición en la serie de HBO inspirada en The Last of Us, interpretando a un personaje secundario en un capítulo.

Baker destacó que esta franquicia ha trascendido fronteras y medios, con fanáticos tanto en la televisión como en el mundo de los videojuegos. Para él, lo más significativo es cómo la historia ha conectado emocionalmente con la audiencia, subrayando el hecho de que “finalmente vemos los videojuegos como el arte que es; como una forma de expresión que puede conmover a una amplia variedad de personas”, dijo.

Troy Baker logró hacer un espacio en su apretada agenda para venir, únicamente, el 9 de setiembre a Costa Rica. Foto: Lilly Arce

En el panel que ofreció dentro de la convención, las gradas y las sillas se llenaron por completo. Mucha gente se congregó de pie a lo largo del salón para poder ver a la estrella y, al menos, tomar algunas fotografías desde lejos.

En esa charla, Baker se mostró amable con el público. Contestó una gran fila de preguntas y siempre rescató que, en escenarios complejos como el que retrata la serie y que pueden alcanzar nuestra realidad (una pandemia), siempre es importante mantener un espíritu de ayuda. “No podemos olvidar que somos seres humanos y muchas veces las situaciones de apremio fuerzan a algunos a mostrar algunas de las peores caras, pero lo bueno de este tipo de historias es que nos pone en perspectiva esta parte de nuestro interior”, expresó.

Troy Baker aparece en uno de los capítulos de la adaptación 'live-action' de 'The Last of Us', que hizo HBO. Eso sí, participa como un personaje secundario. Foto: Instagram (Instagram)

Entre las preguntas que le hicieron los asistentes, hubo una respuesta que sacó gran cantidad de aplausos. Un joven le consultó que, a raíz de las huelgas en Hollywood de guionistas y productores en pro de mejores salarios, ¿qué acciones podría tomar el mundo de los videojuegos al respecto?

Es conocido que muchas empresas de videojuegos han sido acusadas por sobreexplotación de sus colaboradores. Por tanto, Baker expresó que él siempre dará un paso al frente porque haya justicia salarial.

“Creo que lo bueno de la discusión es que ya no se toman los videojuegos como algo menor; es la industria con más crecimiento en el mundo, con historias tan profundas o más profundas que una película o un libro. Las personas que se dedican a esto merecen ser recompensadas”, expresó.