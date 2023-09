En Connecturday 2023, el ‘gaming’ se celebra como se debe: a lo grande

Desde hace unos días, el productor Óscar Romero, organizador del Connecturday, había dicho que los videojuegos solo se pueden festejar de una sola manera: por todo lo alto.

Su promesa fue cumplida. El Centro de Convenciones de Heredia se convirtió en una gran celebración para los amantes de los videojuegos este 9 de septiembre, marcando el inicio del evento Connecturday, la convención más ambiciosa que existe en el país para festejar a todos los gamers.

Con una explosión de color, emociones y un ambiente vibrante, Connecturday abrió sus puertas para dos días de pura pasión por los videojuegos, así como para otras comunidades afines como los cosplayers, los amantes de los cómics, mangas y animé.

El evento fue completo: hubo competencias intensas de juegos, lucha libre, batallas de rap, fascinantes activaciones de marca, cosplayers, invitados internacionales... En fin: el evento logró concretar su mejor versión en esta, su duodécima edición, con cerca de 10.000 asistentes.

En cada metro cuadrado del Centro de Convenciones había alguna instalación para disfrutar de algún videojuego. Foto: Lilly Arce

Vibrando el ‘gaming’ Copiado!

Pocho fue uno de los raperos que se presentó en el Connecturday y provocó gritos de emoción en el público. Foto: Lilly Arce

El ambiente en el Connecturday fue una mezcla embriagadora de emoción y energía. Desde el momento en que los visitantes cruzaban las puertas, eran recibidos por un mar de colores y luces que evocaban la estética de sus juegos favoritos. El zumbido de la multitud ansiosa de participar en las actividades inundaba el aire.

Los grandes espacios dedicados a los torneos, como el famoso Just Dance, se llenaron con la música y los movimientos frenéticos de los participantes. Los concursantes competían con pasión y habilidad, ansiosos por llevarse a casa los premios en efectivo de $1.000 y $500, mientras que la audiencia aclamaba y vitoreaba a los contendientes en un espectáculo de habilidades y ritmo.

La atmósfera era eléctrica, con una constante sensación de competencia amistosa en el aire.

Ante la fiebre del juego 'The Last of Us', había un "infectado" que aterrorizaba a los transeúntes. Foto: Lilly Arce

Por otros sectores del Centro de Convenciones también hubo torneos de Fortnite, E-Football, Overwatch, Call of Duty, Super Smash Bros... Todas las grandes franquicias de juegos estuvieron a disposición, tanto en computadoras como en todo tipo de consolas.

En este año, además, se incorporó una estación de sim-racing (instalaciones de simuladores de carreras), el cual recientemente fue añadido como un deporte electrónico reconocido por el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER), lo cual fue celebrado con grandes filas de fiebres que querían probar estos mecanismos.

Los cosplayers, meticulosamente caracterizados como personajes icónicos de videojuegos, se mezclaban con la multitud, creando una estampa espectacular y colorida en cada rincón del evento. Era evidente que Connecturday había logrado reunir a una comunidad apasionada que compartía su amor por los videojuegos y la cultura que los rodeaba.

Grupos de cosplayers compartían su emoción, así como las adquisiciones que fueron comprando en la convención. Foto: Lilly Arce

Conocer a grandes estrellas Copiado!

Muchos de los fans del Connectruday también pudieron interactuar con importantes personalidades de videojuegos, especialmente con Troy Baker, actor que da voz a Joel en el premiadísimo videojuego The Last of Us, el cual se terminó de popularizar con la adaptación que hizo HBO recientemente.

“Este tipo de convenciones son momentos muy emocionantes para uno, porque uno se asombra de la cantidad de personas que uno ha podido marcar con su personaje”, expresó Baker en conversación con Viva.

Grandes y chicos disfrutaron con los videojuegos disponibles. Foto: Lilly Arce

Ayer, el actor se encontraba inaugurando una instalación interactiva en Universal Hollywood Studios, en Estados Unidos; y voló en la noche para venir al país. Mañana mismo partirá a otro destino, ya que su agenda está llena.

De hecho, la propia organización del Connecturday contó a Viva que estuvieron tras la pista de Baker por casi dos años.

“Me hace muy feliz la vida que tengo”, cuenta el actor, quien también sale en la serie de HBO con un personaje secundario que aparece en un capítulo. “Ahora, The Last of Us tiene fans de desde la televisión hasta el gaming. Es algo impresionante, pero lo más importante es rescatar cómo la gente encuentra en esta historia un gran valor emocional y subraya cómo los videojuegos son un arte que pueda conectar con muchas personas”, agregó el actor.

Troy Baker (derecha) conversó con el periodista Jorge Mora de 'Viva'. El actor le explicó que su visita a Costa Rica le ha sorprendido ante la cantidad de fans que le han hecho saber su admiración. Foto: Lilly Arce

Además, las actrices Carolina Ravassa y Anjali Bhimani tuvieron su aparición durante el evento. Aunque su panel está programado para este domingo, las actrices del videojuego Overwatch (quienes interpretan a los personajes Sombra y Symmetra, respectivamente) compartieron con una gran fila de fans.

“Yo compré mi entrada por ellas”, contó Paola Mora, de 21 años, quien hacía fila en el estand de invitados internacionales para tomarse una fotografía con ambas. “Para mí es un sueño cumplido conocerlas, aunque yo no hable demasiado bien inglés, me animo a hacerles conversación”, dijo entre risas, como parte del carrusel de emociones y felicidad que sembró el Connecturday en sus invitados.

¡Vaya este domingo! Copiado!

Aún puede conseguir entrada para este domingo en specialticket.net, por ¢12.000.