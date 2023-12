Temporada de la Sinfónica 2024 arrastra diferendo que podría terminar en tribunales

Cada año, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) anuncia su siguiente temporada oficial de conciertos con bombos y platillos y quizá la más acalorada discusión que provoque entre melómanos sea por qué se escogió tal obra o alguno de los invitados. Sin embargo, esta vez, el programa arrastra un polvorín: la administración del Centro Nacional de Música (CNM) y la Comisión Técnica de la orquesta chocaron por la escogencia del director y los solistas del quinto concierto.

Según el calendario de recitales para el 2024, la Sinfónica será dirigida los días 28 y 30 de junio del 2024 en el Teatro Nacional por el ucraniano Theodore Kuchar, de 60 años, con la participación de la violonchelista ucraniana Oksana Kudrynetska y un programa que incluye el estreno mundial de la obra del compositor costarricense Alejandro Acuña.

La recomendación de la Comisión Técnica de la OSN, integrada por músicos del ensamble, fue de un concierto a cargo del estadounidense Carl St. Clair, su director hasta hace algunos meses, en que se estrenaría esa obra nacional ya comisionada y habría participación de solistas nacionales.

Los músicos de la Comisión Técnica pretendían que el director estadounidense Carl St. Clair viniese a un concierto de la temporada en el 2024, luego de ser titular de la agrupación durante una década; la Junta Directiva no apoyó esta idea. (Doriam Díaz)

Fue la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en el CNM la que pulsó la alarma y le advirtió hace unos días a la Junta Directiva del CNM que la decisión tomada acerca de ese quinto concierto, programado para el 28 y 30 de junio del 2024 en el Teatro Nacional, se realizó en circunstancias irregulares, que incluyen “un acuerdo inexistente” y el rompimiento de una conciliación administrativa.

“Se han producido una serie de actos que afectan a todos, con base en los cuales, ustedes, como Junta Directiva, han tomado decisiones sustentadas en informaciones incompletas, alteradas, presentadas a medias e incluso falsas”, detalla el documento de la ANEP.

Click para ver el PDF Este es el documento que le envió la ANEP a la Junta Directiva del Centro Nacional de Música hace unos días. DESCARGAR PDF

Este desacuerdo se da en momentos de incertidumbre para la Sinfónica debido a que la agrupación no cuenta con director titular –la administración optó por no renovar el contrato del estadounidense Carl St. Clair ni dejarlo un año más como solicitaron los propios integrantes de la orquesta–, el cambio generacional en el ensamble debido a que músicos de gran trayectoria y experiencia se están acogiendo a su pensión, el lento reemplazo de plazas vacantes que van quedando y el cuarto cambio en la dirección general del CNM en poco más de siete meses.

Hay que recordar que el pianista cartaginés Federico Molina Campos renunció el 4 de octubre al puesto como director general de la institución, luego de que la violista Irene Monterroso González, quien forma parte de la Sinfónica y de la seccional de la ANEP en la entidad, denunciara que él le gritó y la trató con agresividad en una cita de negociación de la convención colectiva.

Luego, Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura, asumió el cargo temporalmente y Ricardo Chaves Cordero tuvo la dirección en suplencia, hasta ser nombrado el 19 de diciembre como director general.

La inestabilidad en este puesto comenzó desde la noche del 11 de mayo cuando Guadamuz despidió por correo electrónico a Mercedes Sánchez, directora nombrada por esa misma jerarca a inicios de su gestión, junto con otros tres directores de instituciones de la cartera.

¿Cómo llegó ese concierto de Theodore Kuchar a la Temporada Oficial de la Sinfónica?

Así se produjo este diferendo. En sus últimos tiempos como director titular de la Sinfónica, luego de una década al frente del ensamble, Carl St. Clair construyó la Temporada Oficial del 2024 con apoyo de la Comisión Técnica y de la administración (representada por Ricardo Chaves, entonces director suplente del CNM). Usualmente, el titular dirige este proceso porque decide qué obras se interpretarán, discute estrenos y desafíos de la programación con los músicos y busca y contacta previamente a directores y solistas invitados para asegurarse de su disponibilidad y dejar las negociaciones en manos de la administración.

Fue en las reuniones para definir la programación en que los miembros de la Comisión Técnica insistieron en que St. Clair viniera en el 2024 a dirigir un concierto como parte del proceso de transición a otro titular. Además, se discutió que en esa presentación se estrenaría una obra comisionada al costarricense Alejandro Acuña, ganador del Concurso Jóvenes Compositores, y que los solistas serían los percusionistas nacionales Bismarck Fernández, William Ramos Calvo, Ricardo Alvarado y Alejandro Molina.

“Consideramos que era un concierto significativo de muchas maneras” aseguró Eva Liebhaber, integrante de la Comisión.

Según los presentes, el director suplente no estuvo de acuerdo debido a que quería probar a otro director para la escogencia del nuevo titular; no obstante, la Comisión Técnica subrayó la importancia del concierto para la orquesta. “Creímos que en eso quedamos”, agregó el violinista Gerardo Ramírez, quien forma parte de ese grupo de especialistas.

Click para ver el PDF Esta es la minuta entregada por el Centro Nacional de Música para la reunión del 30 de octubre del 2023. DESCARGAR PDF

En la minuta de la reunión del 30 de octubre, de la cual La Nación tiene copia, se omite el desacuerdo y tampoco se menciona el concierto de St. Clair con la obra y los solistas ticos. Solo se detalla que la propuesta del CNM es Theodore Kuchar, un nombre que sí se había mencionado mientras se estaba construyendo la programación, pero no para ese concierto, y un “existe acuerdo de las partes”. Al final, la minuta se agrega la lista de asistencia con firmas.

“En la engañosa minuta que se les presentó, se les induce a error, primero mintiendo sobre un acuerdo entre las partes para traer al director Kuchar: ACUERDO QUE NO EXISTIÓ y además se les hace creer que la minuta fue firmada por los miembros de la Comisión Técnica; cuando NO FUE ASÍ: como se comprueba a simple vista, la última hoja insertada muy convenientemente en el documento no es una aprobación o firma de la minuta, es simplemente LA HOJA DE ASISTENCIA a la reunión de Comisión Técnica del Lunes 30 de Octubre” (sic)”, agrega el documento de la ANEP.

De hecho, la Comisión Técnica le envió una carta a la Junta Directiva el 13 de noviembre –con fecha de recibido dos día después– en que subraya lo acordado para la programación, con el concierto de St. Clair incluido para finales de junio, y se agrega que la temporada 2024 sería “completa y balanceada”.

Fue a mediados de diciembre que el CNM anunció la programación completa de la Sinfónica con Kuchar en el quinto concierto y la ANEP le envió la misiva a la Junta Directiva.

“Lo que es más grave es que hay un documento con firmas que hace inducir a error y da a entender una cosa que no es cierta”, expresó el trombonista Martín Bonilla, presidente de la seccional ANEP-OSN.

Como respuesta a la ANEP, la dirección en suplencia publicó un comunicado el 19 de diciembre en que sostuvo que las recomendaciones de la Comisión Técnica no son vinculantes, según el Reglamento a la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música.

Esto a pesar de que en noviembre hubo una conciliación administrativa en el el Ministerio de Trabajo, en que pactó que la programación se elaboraría entre St. Clair, la Comisión Técnica y la administración.

Además, detalló: “La Junta Directiva aprobó un 90% de la propuesta brindada por la comisión técnica en su potestad como órgano máximo del CNM y considerando que el 2024 incluyera diez candidatos como parte del proceso de selección del nuevo director titular”.

Por medio de la Oficina de Promoción Artística y Relaciones Públicas, Chaves Cordero le dijo a La Nación que “no se suministró documentación falsa”.

“La Dirección General en Suplencia brindó las minutas de las reuniones sostenidas, incluyendo las hojas de asistencia, destacando el detalle de acuerdos y desacuerdos entre la Administración y la Comisión Técnica, en el proceso de conformación de la Temporada Oficial 2024 de la OSNCR”, expresó.

En sus respuestas no aclaró la razón por la cual no se especificó en la minuta la diferencia de criterios acerca del citado quinto concierto.

Ricardo Chaves Cordero fue escogido como director general del Centro Nacional de la Música.

¿Qué órgano optó por el concierto de Theodore Kuchar y no el St. Clair?

Según consta en el acta de la Junta Directiva del CNM del 4 de diciembre, cuando se aprobó la programación para el 2024, los directivos sí fueron informados por Ricardo Chaves de que la Comisión Técnica propuso para ese quinto concierto a St. Clair como director invitado.

Click para ver el PDF Esta es el acta del 4 de diciembre de la reunión de la Junta Directiva del Centro Nacional de Música en que se aprobó la programación del 2024. DESCARGAR PDF

También queda en evidencia que Chaves Cordero propuso al director ucraniano en esas fechas con el fin de “tener a otro director invitado” en el proceso de selección del nuevo titular y la Junta lo avaló.

Quedó manifiesto en ese documento oficial, que la ministra de Cultura, presidenta de la Junta, le planteó al director suplente su inquietud al no ver firmadas las minutas de las reuniones con la Comisión Técnica, a lo cual Chaves le respondió: “sí, señora, como se puede observar se adjuntó la lista de asistencia en la cual consta la firma de las presentes en las reuniones”.

Precisamente, la carta de la ANEP denuncia que “los miembros de la Comisión Técnica no firmaron ninguna minuta al respecto”. Es decir, firmaron una hoja de asistencia y no una aprobación de los acuerdos.

A sabiendas de que la Comisión Técnica tenía otra idea para ese concierto y que sus criterios no son vinculantes, la Junta Directiva aprobó la programación que luego ha promocionado el CNM.

Quedarán para las próximas semanas los ecos de este diferendo, debido a que ahora Chaves Cordero es el nuevo director general del CNM, la Junta Directiva deberá conocer la carta de la ANEP y la asociación podría llevar a tribunales este caso, según reconocieron integrantes de la seccional.