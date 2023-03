Premio Pío Víquez reconoce ‘altísimo impacto’ de investigación de dos periodistas de ‘La Nación’

La investigación y publicaciones de dos periodistas de La Nación sobre una presunta estructura de financiamiento paralelo en la campaña electoral que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves, revelan “el altísimo impacto que tiene la denuncia periodística”, declaró el jurado que les otorgó el Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo 2022.

Natasha Cambronero Jiménez y Esteban Oviedo Álvarez son los autores de esos reportajes que obtuvieron el premio otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura.

La primera publicación salió el sábado 5 de marzo de 2022 en nacion.com con el título Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido, un mes antes de la segunda ronda electoral en la cual triunfó el actual mandatario.

“El trabajo es de alto interés coyuntural, da origen a un proceso de investigación pública en marcha, para mejorar estructuralmente las condiciones democráticas del país y con ello generar sanciones justas para el ejercicio electoral transparente”, dice el acta oficial del fallo unánime del jurado, conformado por los comunicadores David Delgado Cabana, María Pérez Iglesias y Sergio Pacheco Salazar.

Agrega que la investigación demostró el esfuerzo de Cambronero y Oviedo por acceder a fuentes que les permitieron revelar documentos clave, así como “resguardar el equilibrio informativo y el apego a las reglas fundamentales del ejercicio de la profesión”.

“El trabajo tuvo repercusiones en sede judicial y política, lo cual demuestra el impacto de las publicaciones aún en medio de una coyuntura política difícil para la labor de la prensa y los actuales ataques a periodistas en Costa Rica”.

Y, de esa forma, los jueces concluyen: “Este premio es un espaldarazo a la labor periodística rigurosa, responsable y valiente en contextos políticos complejos para el respeto irrestricto a la libertad de prensa”.

El caso está judicializado. El 11 de marzo del 2022, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación para determinar si existió un financiamiento paralelo de previo a la primera ronda del 6 de febrero.

El Pío Víquez fue instaurado por la Ley 9211 de 1961 –junto a los premios nacionales– para reconocer la “excelencia” en la trayectoria o información periodística. Lleva el nombre del influyente periodista, político, educador, escritor y poeta cartaginés Pío Jesús Víquez Chinchilla (1848-1899), quien fundó en 1889 El Heraldo de Costa Rica.

Los periodistas Esteban Oviedo y Natasha Cambronero tienen amplia experiencia en la cobertura de temas políticos. Ellos son los ganadores del premio Pío Víquez 2022. (Alonso Tenorio)

Los periodistas informaron en sus publicaciones que nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos electorales de la campaña del entonces candidato Rodrigo Chaves Robles sin que el dinero pasara por los controles del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y sin que sus donaciones fueran dadas a conocer al público en el marco de transparencia exigida por la ley.

Periodistas de 'La Nación' hablan sobre el premio Pío Víquez 2022

LEA MÁS: ‘Padre’ de los sueros antiofídicos conquista el premio Magón

Natasha Cambronero, de 36 años, es una periodista con más de 15 años de trayectoria, de los cuales nueve ha laborado en Grupo Nación. Actualmente, es la editora de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación.

Esteban Oviedo, de 45 años, acumula más de 24 años de experiencia en periodismo. Ha cubierto fuentes de servicios públicos, educación y desde hace 13 años se enfoca en temas políticos; hoy como editor de la sección de Política.

A lo largo de sus carreras, ambos han recibido reconocimientos por su trabajo. Oviedo fue galardonado con el premio Joaquín Vargas Gené, del Colegio de Periodistas y en dos ocasiones recibió el reconocimiento al Periodista del Año de La Nación.

Cambronero también fue reconocida en dos ocasiones con el premio a Periodista del Año de La Nación (2016 y 2022).

Espaldarazo para el periodismo Copiado!

Armando González, director de La Nación, afirmó que el Premio Nacional Pío Víquez 2022 es de mucha valía no solo para los dos periodistas, sino para el ejercicio de la profesión.

“Para el periodismo nacional significa un espaldarazo a la independencia, al periodismo que se ejerce no obstante de las presiones, no obstante de los intentos de intimidación. Al periodismo que se ejerce con firmeza para informarle a la gente lo que la gente debe de saber, aunque no sepa que debe de saberlo”, dijo González.

Agregó que se debe reconocer la independencia de los tres miembros del jurado, pues eso enaltece los premios.

La investigación de Oviedo y Cambronero es el resultado de un agudo olfato periodístico combinado con rigurosidad y mucha experiencia.

“No es que uno se sienta a planificar que vamos a hacer un trabajo equis, sino que esto fue el producto de ver día a día la campaña electoral del 2022. Una de las metas de la cobertura electoral es el financiamiento, dada su importancia. Lo que detectamos es que en el caso del Partido Progreso Social Democrático no había claridad sobre el origen del dinero”, explicó Oviedo.

Periodistas de La Nación ganan premio Pío Víquez por investigación sobre financiamiento de campaña de Rodrigo Chaves

Cambronero agregó: “Llevamos años investigando el tema del financiamiento electoral, creo que conocemos bastante sobre el tema de legislación electoral. No es algo que nos hemos tomado a la ligera; hemos puesto empeño por leer y estudiar sobre el tema. Entonces, como ya conocíamos desde antes, el desarrollo de la investigación se volvió algo más sencillo porque conocíamos la legislación y sabíamos qué podría ser un delito electoral”.

La investigación premiada fue el fruto de meses de trabajo, de entrevistas a fuentes oficiales y también confidenciales, además del estudio de documentos y cuentas bancarias, de comprobación y confrontación de datos.

“El ciudadano se merece este tipo de trabajo. Nuestros lectores merecen un periodismo serio, que se base en hechos probados, no en subjetividades ni juicios de valor (...) Esto fortalece nuestra democracia y nuestra institucionalidad como país”, afirmó Cambronero.

Justamente el tema de la institucionalidad es algo de suma importancia en el trabajo de estos dos comunicadores y así lo expresó Oviedo al reconocer que la investigación que publicaron tuvo repercusiones para la sociedad.

“Las personas tienen derecho a saber quién financia a los gobernantes, quién financia las campañas políticas. Estudiosos del tema han advertido que es muy importante esta información y esta herramienta de transparencia”.

Para ambos ganadores, el Premio Pío Víquez 2022 significa que el país tiene una estructura que garantiza el respeto de los derechos individuales y colectivos, además de que se respeta el valor de la prensa como un actor indispensable y vigilante del derecho de la información, a la investigación y a ser un contrapeso del poder.

LEA MÁS: Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido