Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura: ‘Siempre he estado empapada de música y arte’

El nombramiento de Nayuribe Guadamuz como cabeza del Ministerio de Cultura y Cultura (MCJ) llamó la atención desde el momento en que el presidente Rodrigo Chaves la designó en esta cartera. Si bien, la jerarca es graduada de Artes Musicales, su carrera profesional la ha desarrollado desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), de donde viene de ser directora regional en Guanacaste.

Tras no quedar electa como diputada por esa provincia, su destino dio un giro y acabó en la cartera de Cultura. En una entrevista veloz realizada el miércoles 18 de mayo (la ministra dio 10 minutos a La Nación por temas de agenda), conversamos sobre los proyectos que contempla en su llegada a la administración, pero quedaron por fuera temas como la salida del viceministro Ricardo Seravalli, la posibilidad de reunirse con representantes del sector cultura para conocer sus preocupaciones y cómo planea retomar la confianza de este gremio en el ministerio.

Estas consultas, según acordamos con la ministra, serán contestadas por correo electrónico, pero mientras eso sucede compartimos la entrevista realizada el 18 de mayo.

[ Ella es Nayuribe Guadamuz, la nueva ministra de Cultura que hizo su carrera en el MEP ]

—Este gobierno hizo procesos de selección para los puestos de jerarca. ¿Usted buscó el puesto para ser ministra de cultura o fue un nombramiento directo desde el presidente Chaves?

—Así como usted lo mencionó: el señor presidente hizo todo un proceso de reclutamiento y de selección. Remití mis atestados, mi currículum vitae y se sometió a votación. Fui atendida con su equipo, me realizaron preguntas y finalmente me seleccionaron.

—En sus propuestas como diputada los temas culturales no parecían prioritarios, no estaban visibles. Ahora al asumir como jerarca, ¿cómo se replantea la hoja de ruta?

—Yo quisiera decir algo: vengo del MEP, pero la educación y la cultura es un entronque fundamental. En el MEP se ha trabajado en programas en cultura, como visitas a museos, el programa Érase una vez y desde la atención de la educación siempre se ha visto esa parte cultural. Puede que no esté explícito (en sus propuestas como diputada) pero sí estaba el valor agregado en cultura desde el punto de vista de involucrar la cultura en la educación.

—Su proyecto político era ser diputada por Guanacaste y no se le dio. Hay personas que han visto su nombramiento como premio de consolación. ¿Qué tiene que decir sobre eso?

—Viera que no, no lo considero un premio de consolación. Yo me he esforzado como funcionaria pública desde hace 28 años, soy conocedora de la política, de los procesos de gestión y de manejar una cartera como el MEP desde mi función como directora regional de educación con 13 años en función pública. Eso me ha permitido ser conocedora de la gestión pública y de la rendición de cuentas. Yo me considero comprometida con esta responsabilidad.

Nayuribe Guadamuz llega a la cartera del Ministerio de Cultura y Juventud con 51 años de edad. Foto: cortesía prensa del ministerio

[ Archivo ¿Adónde va el Ministerio de Cultura? La jerarca Sylvie Durán responde ]

—Hay personas del sector cultura que critican que usted no sea alguien que haya trabajado en el terreno artístico y les preocupa que no conozca la realidad que se vive. ¿Cómo se está asesorando al respecto?

—Desde mi niñez me he visto involucrada y rodeada de músicos. Todos en mi familia son músicos; de hecho, mi tío Isidoro Guadamuz es el ganador del Premio Emilia Prieto. Desde mi niñez y adolescencia he estado empapada de música y arte. Fui estudiante de la UCR en San Pedro, he sido ganadora de proyectos del MCJ en Proartes, fui la primera editora de Sicultura y he desarrollado proyectos proarte descentralizados.

“Soy amante del arte y de todo lo que tiene que hacerse. Mi especialización ha sido más en administración educativa, pero nunca ha salido de mi esencia el amor por la cultura. Vengo y provengo de una ciudad folclórica de Costa Rica. Me siento involucrada y conocedora de estos temas. Además, me apoyo con un extraordinario equipo que son los directores y viceministros de la cartera. Prácticamente el 90% de estos directores son nuevos, son mis compañeros y grandes colaboradores. Son personas nuevas, pero con ansias enormes de trabajar.

—Hablando de esto, cuando se dio la lista de órganos desconcentrados que el gobierno pretende cerrar, apareció el nombre del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) ¿Qué postura tomará usted al respecto?

—En ningún momento se ha hablado del SINEM y del Archivo Nacional. Eso no es así. No se van a eliminar puestos ni tampoco a la institución. (El SINEM) Va a seguir trabajando como tal, lo que queremos es desentrabar algunas cosas y eliminar burocracias.

—¿Qué pasará con los grandes proyectos culturales como la Cinemateca Nacional, que el país lleva años esperando por su ejecución?

—Hay que someterlo a estudio. Es un proceso que tenemos que revisar. No tenemos que correr. Queremos dar paso firme y tener apertura para todos los sectores.

[ Proyecto de Cinemateca Nacional es detenido por faltante multimillonario de presupuesto ]

—¿Lo mismo con el auditorio del Centro Nacional de la Música?

—También. Vengo entrando, tengo siete días y todo eso lo vamos a analizar. La Contraloría no ha refrendado entonces estamos en ese proceso.

Nayuribe Guadamuz ha desempeñado su carrera profesional principalmente en el Ministerio de Educación Pública. Foto: cortesía del PPSD (Cortesía del PPSD)

—¿Buscará la descentralización de la cultura?

—Vea, aquí la cultura es para todos. Esa es la idea: que la cultura llegue a todos los rincones del país. Que sea motor para todos nosotros porque necesitamos vivir esa cultura. Es un dinamizador. El Festival Nacional de las Artes va a estar próximamente en La Cruz y en Upala, vamos a trabajar en función de eso.

—¿Habrá giras para la Sinfónica Nacional y compañías de danza y teatro fuera de San José?

—Por supuesto. Creo que es importante sacar a la orquesta y a las compañías para que se proyecten a nivel de comunidades. La programación habitual se va a retomar después del proceso de pandemia. De hecho, volvimos a la presencialidad en esta hermosa casa que es el Ministerio de Cultura. Todos estamos trabajando. Di una orden de que los necesitaba aquí (a sus subordinados) porque de una u otra forma necesito a mi equipo de trabajo. Ha habido una gran apertura y exposición de entusiasmo por volver a ser lo que hemos sido siempre.

—Concretamente, en términos de proyectos, ¿cuáles va a trabajar esta administración?

—En ese sentido yo estoy reuniéndome con cada uno de los directores. Tuvimos reunión hace poco, el lunes (16 de mayo), con todos los directores. Fue algo lindísimo para ver planes y proyectos. La presencialidad hay que retomarla para potenciar actividades en todo el país. Vamos a velar por la Ley de Salvamento Cultural, en función de que llegue a sectores artísticos afectados en tiempos de pandemia. Estamos trabajando en esa parte y darle, por supuesto, visibilización y valor al trabajo cultural y artístico a lo largo y ancho del país. Se van a fortalecer programas descentralizados.

—Es complicado porque el MCJ sufrió un recorte significativo en su presupuesto. Además, su ministerio no es el que tenga más plata. De cara al próximo presupuesto nacional, ¿qué planea hacer?

—Precisamente hoy (18 de mayo), en reunión de consejo de gobierno, se estaban indicando todas estas pautas. El presupuesto se está manteniendo igual y se nos mandó a pedir una revisión de programas y proyectos para valorar sobre la hoja de ruta. Voy a tomar este tiempo porque no quiero correr, quiero hacer cosas con paso firme, muy bien planificadas.