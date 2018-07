Bueno, sencillamente el pedido de don Carlos. Nuestro presidente es una persona que respeto y admiro mucho, con la que me siento muy afín en términos de la visión y el espíritu con el que quiere llevar la gestión. Hay una serie de procesos del MCJ que están en curso y que creemos como equipo que podemos apuntalarlos, y aprovechar la circunstancia; hemos entrado sin haber pasado por el primer periodo, con unas definiciones ya hechas, y en cambio ahora, podemos participar más claramente de todo el encuadre. Eso también es un plus. Realmente una curva de aprendizaje o de reacomodo, aun repitiendo, es un tiempo muy valioso si no se prolonga mucho. Uno de los grandes desafíos del MCJ, y eso lo sabe todo el mundo, es que esa estructura es muy difícil de gerenciar y articular porque es muy atomizada siendo uno de los ministerios más chiquitos. Conocer bien el ministerio le da a uno la posibilidad de acompañar mejor las cosas. No es en cualquier circunstancia que uno puede conocer el ministerio en todo su alcance. (...). Nos pareció que todavía podíamos aportar como equipo a este proceso de mejoramiento institucional y fortalecimiento de la política.