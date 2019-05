–Lo hago muy poco, cuando no tengo más remedio, usualmente cuando algo se reedita. Si no no lo hago porque me da un poco de miedo encontrar ciertos errores o inconveniencias, pero en general porque hay cosas más interesantes que leer. Lo que me pasó la semana pasada fue que tenía que regalar un libro a un amigo. Abrí un libro y dije: ¿yo he escrito esto? Me sorprendí de haberlo escrito porque no me gustaba. Suelo decir que escribo para poder olvidarme de lo que escribo, para no atesorarlo yo solo... Cada vez soy más eficiente en esa técnica (risas).